Семак критично высказался о Fan ID

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил систему Fan ID.
«Нужно понять, зачем вообще вводили паспорт болельщика. На матче со «Спартаком» летели бутылки, зажигалки. В Воронеже Венделу ухали. Запретили кому-нибудь ходить? Никого не вычислили по камерам, хотя для этого паспорт болельщика и вводили.
Мы ждем, когда наши фанаты будут ходить не только на Кубок, но и на чемпионат. Видим, что фанаты некоторых команд вернулись на трибуны», – сказал Семак.
- Fan ID (Карта болельщика) в России – это обязательный электронный документ, необходимый для покупки билетов и посещения футбольных матчей РПЛ и Суперкубка России.
- Закон о введении Fan ID официально вступил в силу 1 июня 2022 года.
Источник: «Чемпионат»