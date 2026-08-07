Семак критично высказался о Fan ID

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил систему Fan ID.

«Нужно понять, зачем вообще вводили паспорт болельщика. На матче со «Спартаком» летели бутылки, зажигалки. В Воронеже Венделу ухали. Запретили кому-нибудь ходить? Никого не вычислили по камерам, хотя для этого паспорт болельщика и вводили.

Мы ждем, когда наши фанаты будут ходить не только на Кубок, но и на чемпионат. Видим, что фанаты некоторых команд вернулись на трибуны», – сказал Семак.