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Семак критично высказался о Fan ID

7 августа, 14:13
10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил систему Fan ID.

«Нужно понять, зачем вообще вводили паспорт болельщика. На матче со «Спартаком» летели бутылки, зажигалки. В Воронеже Венделу ухали. Запретили кому-нибудь ходить? Никого не вычислили по камерам, хотя для этого паспорт болельщика и вводили.

Мы ждем, когда наши фанаты будут ходить не только на Кубок, но и на чемпионат. Видим, что фанаты некоторых команд вернулись на трибуны», – сказал Семак.

  • Fan ID (Карта болельщика) в России – это обязательный электронный документ, необходимый для покупки билетов и посещения футбольных матчей РПЛ и Суперкубка России.
  • Закон о введении Fan ID официально вступил в силу 1 июня 2022 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (10)
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Taps
1786101484
Парень, узнай кому это выгодно ...
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Спартач80
1786101820
Когда в Спартак метали болелы Зенита бутылки, что-то кому-то было?... Или "это другое" ?...
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Литейный 4 (returned)
1786101880
Что с фан уйди, что без него насвинячат безнаказанно. Гыгыгы
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rash1959
1786104283
Если нечего сказать по делу, тогда лучше молчи. Или пердеть в воздух это так по бездомному?
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Айболид
1786104654
фанаты никуда не возвращались , они ходили на матчи ,где не применялся "собачий паспорт". Кстати бутылки летели скорее всего от фанайдишников ,ибо на фансектора можно купить обычный билет ,а не как раньше - там распологались лишь владельцы абонов , приобретённых через собесдование(первый раз ) либо при условии , что ты являешься "завсегдатаем" фансектора на протяжении нескольких лет . А так всё вено - "фануйди , на буй иди ! И сцену сраную туда же с певцами и плясунами .
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_Sasha_
1786112249
Не Соболев виноват)) зпрф
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