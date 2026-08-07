Погребняк отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку

Бывший нападающий «Спартака» Павел Погребняк оценил переход форварда Мирлинда Даку в московскую команду.
«Однозначное усиление. Красно-белым требовался забивной форвард для конкуренции. Амбиции «Спартака» подкреплены хорошим трансфером. Конкуренция «Зениту» обеспечена.
Хейт Даку от болельщиков «Спартака»? Это очень странно. Обычно клуб решает этот вопрос: могут встретиться с лидерами фанатских движений, поговорить. Нужно поговорить с фанатами. Мне кажется, эта история сильно преувеличена», – сказал Погребняк.
- Даку подписал со «Спартаком» контракт на три года. Его зарплата составит 3,75 миллиона евро в год.
- Албанский футболист будет выступать под номером 19.
- «Спартак» заплатил «Рубину» за Даку 11 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»