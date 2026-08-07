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  • Погребняк отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку

Погребняк отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку

7 августа, 16:16
10

Бывший нападающий «Спартака» Павел Погребняк оценил переход форварда Мирлинда Даку в московскую команду.

«Однозначное усиление. Красно-белым требовался забивной форвард для конкуренции. Амбиции «Спартака» подкреплены хорошим трансфером. Конкуренция «Зениту» обеспечена.

Хейт Даку от болельщиков «Спартака»? Это очень странно. Обычно клуб решает этот вопрос: могут встретиться с лидерами фанатских движений, поговорить. Нужно поговорить с фанатами. Мне кажется, эта история сильно преувеличена», – сказал Погребняк.

  • Даку подписал со «Спартаком» контракт на три года. Его зарплата составит 3,75 миллиона евро в год.
  • Албанский футболист будет выступать под номером 19.
  • «Спартак» заплатил «Рубину» за Даку 11 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Погребняк Павел Даку Мирлинд
Комментарии (10)
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timon2401
1786109463
Действительно, «фанаты»… К людям, болеющим за свой клуб, они отношения не имеют. (( Какая разница, какой нации Мирилин? Какая разница, что он там кричал в совершенно другой стране??? Какая разница, что у него наколото (если взять этих «ультрас», у каждого третьего свастика на груди)??? Если он будет приносить пользу «Спартаку», добро пожаловать!!!!
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Литейный 4 (returned)
1786109828
Загубят и попортят футболиста в секте. Гыгыгы
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Бумбраш
1786111679
Странно,но до этого трансфера,о этих фанатских движениях не знал никто..откуда они? Как говорили др.римляне "ищите кому выгодно.."
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