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    Тренер ЦСКА – о Зареме: «Можно из нее Уфу выбить?»

    Тренер ЦСКА Олег Фоменко отреагировал на высказывание супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о бывшем тренере клуба Владимире Федотове.

    • Федотов, говоря о стычке с тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».
    • Зарема ответила ему: «Сложно выбить «Сочи» из человека».
    • Дерби завершилось ничьей 2:2.

    — На слова Федотова об Абаскале Зарема отреагировала высказыванием: «Можно переехать в Москву, но нельзя выбить Сочи из человека». Не обидно вам слышать такое?

    — Почему Сочи? Это ее высказывание. Она, как и всякий человек, имеет право на свое мнение. Где она родилась?

    — В Уфе.

    — Можно из нее Уфу выбить? Нельзя, судя по ее словам. Если ты москвич — Москву из тебя не выбить. Сколько много великих людей выходило из малых городов.

    — То есть никак не обижает?

    — Да абсолютно нет. Это ее личное мнение. Она никого не оскорбила. Если так считает, ее право.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:57
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3847

      Питерский князь 57 минут назад

      Можно быть Заремой, но человеком так и не стать.
      Так, гов.но из свинарника, плакать хочется.
      :)

      2
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      Рейтинг: +10532

      R_a_i_n 2 часа назад

      Этот идиот ещё не знает с кем связался!

      0
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      Рейтинг: +5059

      Каратель 3 часа назад

      гнилотов себя уже к великим причислил? ну вобщем то да, обыграть пацанов из ростова взрослой командой-это великое достижение)

      3
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      Рейтинг: +34

      Клон Лосяша 3 часа назад

      Из неё только дурь можно выбить. И то проблематично - сильно въелась.

      2
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      Рейтинг: +5597

      afw13 > Клон Лосяша 3 часа назад

      а из тебя уже бесполезняк выбивать, тупизна неизлечима)

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      Рейтинг: +34

      Клон Лосяша > afw13 3 часа назад

      Из тебя тем более. Ты предсказуемо туп. )))

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      Рейтинг: +3847

      Питерский князь > Клон Лосяша 51 минуту назад

      Ей бы рот зашить.
      А то на улице ей щелкнет кто-нибудь.
      Визгу будет пипец.
      :)))

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      Рейтинг: +10532

      R_a_i_n > Питерский князь 41 минуту назад

      на счет рта... тебе тоже не помешает

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