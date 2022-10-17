Тренер ЦСКА – о Зареме: «Можно из нее Уфу выбить?»

Тренер ЦСКА Олег Фоменко отреагировал на высказывание супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о бывшем тренере клуба Владимире Федотове.

Федотов, говоря о стычке с тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».

Зарема ответила ему: «Сложно выбить «Сочи» из человека».

Дерби завершилось ничьей 2:2.

— На слова Федотова об Абаскале Зарема отреагировала высказыванием: «Можно переехать в Москву, но нельзя выбить Сочи из человека». Не обидно вам слышать такое?

— Почему Сочи? Это ее высказывание. Она, как и всякий человек, имеет право на свое мнение. Где она родилась?

— В Уфе.

— Можно из нее Уфу выбить? Нельзя, судя по ее словам. Если ты москвич — Москву из тебя не выбить. Сколько много великих людей выходило из малых городов.

— То есть никак не обижает?

— Да абсолютно нет. Это ее личное мнение. Она никого не оскорбила. Если так считает, ее право.