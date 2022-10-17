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Тренер ЦСКА – о Зареме: «Можно из нее Уфу выбить?»

17 октября 2022, 17:57
5

Тренер ЦСКА Олег Фоменко отреагировал на высказывание супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о бывшем тренере клуба Владимире Федотове.

  • Федотов, говоря о стычке с тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».
  • Зарема ответила ему: «Сложно выбить «Сочи» из человека».
  • Дерби завершилось ничьей 2:2.

— На слова Федотова об Абаскале Зарема отреагировала высказыванием: «Можно переехать в Москву, но нельзя выбить Сочи из человека». Не обидно вам слышать такое?

— Почему Сочи? Это ее высказывание. Она, как и всякий человек, имеет право на свое мнение. Где она родилась?

— В Уфе.

— Можно из нее Уфу выбить? Нельзя, судя по ее словам. Если ты москвич — Москву из тебя не выбить. Сколько много великих людей выходило из малых городов.

— То есть никак не обижает?

— Да абсолютно нет. Это ее личное мнение. Она никого не оскорбила. Если так считает, ее право.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Фоменко Олег Салихова Зарема
Комментарии (5)
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Каратель помойников
1666021626
гнилотов себя уже к великим причислил? ну вобщем то да, обыграть пацанов из ростова взрослой командой-это великое достижение)
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R_a_i_n
1666023163
Этот идиот ещё не знает с кем связался!
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шахта Заполярная
1666039106
Я не пойму то ли ду*ак то ли прикидывается, а может с рождения. Речь идет о ф.к. сочи, а не о городе. Причем кто где родился. Да и берущий интервью на одной волне с этим тренером, такой же тепл*й.
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