Зарема прокомментировала увольнение Станковича из «Спартака»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о своем отношении к отставке Деяна Станковича.

«Изначально провальное назначение, о чем я говорила сразу. Этот тренер проиграл в Италии, а с «Ференцварошем» и Черчесов – орел.

Пусть выскажутся те, кто зачем-то продлевал контракт Станковича на фоне очень слабо поставленной командной игры, а теперь всю осень не могут найти замену тренеру. Это, видимо, и был план «Ж» от Жданова.

В итоге, у «Спартака» имени «Лукойла» за три года три спортивных директора: Эшуорт, Амарал и Кахигао. И третий тренер на подходе. Но и новый тренер не решит существующих проблем клуба.

Есть лишь один положительный момент – Станкович не дал назначить в «Спартак» ни Карпина, ни Черчесова, чей реальный уровень тренерства сейчас проявляется во всей красе в других командах. За это ему спасибо», – заявила Зарема.