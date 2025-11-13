Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зарема прокомментировала увольнение Станковича из «Спартака»

Зарема прокомментировала увольнение Станковича из «Спартака»

Сегодня, 00:45
21

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о своем отношении к отставке Деяна Станковича.

«Изначально провальное назначение, о чем я говорила сразу. Этот тренер проиграл в Италии, а с «Ференцварошем» и Черчесов – орел.

Пусть выскажутся те, кто зачем-то продлевал контракт Станковича на фоне очень слабо поставленной командной игры, а теперь всю осень не могут найти замену тренеру. Это, видимо, и был план «Ж» от Жданова.

В итоге, у «Спартака» имени «Лукойла» за три года три спортивных директора: Эшуорт, Амарал и Кахигао. И третий тренер на подходе. Но и новый тренер не решит существующих проблем клуба.

Есть лишь один положительный момент – Станкович не дал назначить в «Спартак» ни Карпина, ни Черчесова, чей реальный уровень тренерства сейчас проявляется во всей красе в других командах. За это ему спасибо», – заявила Зарема.

  • Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
  • Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
  • Спартаковцы завершили 1-й круг РПЛ на 6-м месте.

Еще по теме:
Кокорин раскрыл содержание переписки с Заремой 4
Зарема ответила Фетисову: «Он точно не про ромбик на груди» 10
Фетисов рассказал о влиянии Заремы в «Спартаке» 3
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Салихова Зарема
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Snek
1762985712
А Федуниха по три тренера за сезон меняла, потому что волосы жирные, пробор на волосах, по гороскопу не подошёл. Лукойл может медленно "соображает", но сам факт, что там мыслительные процессы идут и любому тренеру дают приемлемые сроки, из-за медленности Лукойла сроки увеличиваются х1,5. Но это хотя бы какие-то рациональные действия, у Федуники и у её патлатого куколда, такого не было никогда.
Ответить
Прокс
1762988369
Недоклуб,комментируют бабье!!!
Ответить
Artemka444
1763005230
О Зарема проявилась
Ответить
timon2401
1763006406
Давненько не было слышно))) А вот за Карпина и Черчесова мадам права))
Ответить
biber.ru
1763009059
Огонь, не пишет, а выжигает!
Ответить
boris63
1763010003
Зарема лучше в футболе разбирается чем рукамиводство Спартака.
Ответить
ScarlettOgusania
1763012431
заремке лишь бы рот открыть про Спартак, из которого её вместе с мужем "попросили", а сами лучше что ли: меняли тренеров, как перчатки, по гороскопу и увольняя тренеров в перерыве матча..? сейчас в гей-ропе и Ю. Америке свободные тренеры - или уволенные с трофеями в прошлом, или без оных, и даже эти уволенные не все готовы получить работу в РПЛ в связи с санкциями и неучастием в еврокубках... вот и приходится выбирать тренеров из не самых сильных чемпионатов гей-ропы, хорошо, что Лукойл не пригласил Карпина и Черчесова, и на этом спасибо...)
Ответить
Vitaga
1763015732
понятно когда дают комментарии футбольные люди - непонятно когда выкладывают посты от далеких от футбола людей типа Заремы Смородской Губерниева... ничего толкового за очень редким исключением они не скажут
Ответить
алдан2014
1763017229
Что то при вас Карпин надолго в клубе задержался.
Ответить
SLADE2019
1763032581
Молодец Зарема, растет на глазах. Как четко сказано, ... и Черчесов - орел. Браво!
Ответить
Главные новости
ВидеоЭкс-зенитовец встал на защиту Сафонова: «Матвей намного сильнее Шевалье, который срет, как сизая лошадь»
15:39
ЦСКА думает о возвращении Чалова: подробности
15:00
4
Акинфеев удивил выбором любимого фильма
14:48
8
Червиченко объяснил, почему «Динамо» не уволит Карпина
14:28
2
Роналду назвал идеальный сценарий для завершения карьеры
14:14
Мостовой прокомментировал ничью России и Перу
13:59
Агент игрока «Зенита» ведет переговоры с клубами из Саудовской Аравии
13:47
2
Аршавин оценил шансы «Зенита» на чемпионство
13:03
5
Мнение Абаскаля об отставке Станковича из «Спартака»
12:43
1
2 клуба АПЛ заинтересованы в Станковиче
12:10
2
Все новости
Все новости
Ташуев констатировал кризис в сборной России
14:38
Мостовой прокомментировал ничью России и Перу
13:59
Агент игрока «Зенита» ведет переговоры с клубами из Саудовской Аравии
13:47
2
Карпин обозначил нормы потребления алкоголя для футболистов
13:23
Семин назвал главную ошибку Станковича в «Спартаке»
13:17
Аршавин оценил шансы «Зенита» на чемпионство
13:03
5
Мнение Абаскаля об отставке Станковича из «Спартака»
12:43
1
Реакция Рабинера на упущенную победу России над Перу
12:22
1
ВидеоЭкс-вратарь «Зенита» проанализировал голевую ошибку Сафонова в матче с Перу
11:41
3
Карпин рассказал, на что жаловались игроки сборной России во время матча с Перу
11:29
17
Тренер Перу поделился, чем его разочаровал стадион «Зенита»
11:15
10
Горшков одним словом описал эмоции от упущенной победы над Перу
10:55
5
Акинфеев ответил, через сколько лет завершит карьеру
10:27
3
Черчесов объяснил спад «Ахмата»: «Моя вина в том, что опережаю события»
09:56
Глушаков одним словом описал слухи про уход Карпина из «Динамо»
09:36
2
Черданцев сказал, какой тренер нужен «Спартаку»
09:26
9
СпецпроектКто играл вместе с Это'О и Чорлукой ? Отвечайте и выигрывайте призы
08:50
7
Аршавин высказался о результате матча Россия – Перу
01:23
7
Тренер сборной Перу прокомментировал ничью с Россией
01:11
Алексей Миранчук вошел в клуб Игоря Нетто
01:00
1
ВидеоКарпин проанализировал голевую ошибку Сафонова
00:52
16
Зарема прокомментировала увольнение Станковича из «Спартака»
00:45
21
Шалимов предположил, почему Батраков провалил матч с Перу
00:38
2
ВидеоРеакция Юрана на голевую ошибку Сафонова
00:32
4
Карпин отреагировал на слухи о возможном увольнении из «Динамо»
00:24
2
Пономарев одним словом описал игру сборной России против Перу
00:12
2
Карпин назвал единственного игрока сборной России, которого отправят в клуб после матча с Перу
Вчера, 23:58
8
Головин оценил возможный трансфер Батракова в «Монако»
Вчера, 23:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 