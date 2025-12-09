Введите ваш ник на сайте
  • Новости
  • Новости
  • Дочь Аленичева – об астрологии: «Почему бы не стать наследницей Заремы»

Дочь Аленичева – об астрологии: «Почему бы не стать наследницей Заремы»

Сегодня, 11:07
11

Полина Аленичева, дочь бывшего главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева, рассказала о доходах от занятий астрологией.

– Откуда действительно берешь доход?

– Какая-то часть – с астрологии.

– Расскажешь, в чем суть?

– Делаю разборы. Многих серьезно интересуют натальные карты. Это не гороскоп из газеты. С помощью звезд рассказываю о работе, предназначении человека. А до этого занималась картами таро.

– Сколько стоит одна консультация?

– У кого-то 20 тысяч рублей, у кого-то – 50. Знаю, берут 100 тысяч за сеанс!

Если человек интересуется самореализацией, переездом, болезнями – разбор натальной карты стоит того. Мне кажется, цена адекватная. С моей помощью люди чувствуют себя увереннее.

– А что у тебя по расценкам?

– Когда я только начинала, мои разборы стоили 3 тысячи рублей. Со временем платят в разы больше – 20 тысяч.

– Как ты пришла к астрологии?

– В 11 классе увлекалась гороскопами, угадывала судьбу на день по мелочи, а потом взяла огромный курс у астролога Кручинкиной. Когда его закончила, много училась, практиковалась на натальных картах друзей.

Сейчас в процессе обучения – хочу, чтобы было идеально. Астрология мне ближе всего, хотя мне нравилось раскладывать карты таро.

– Если к тебе сейчас обратится «Спартак» и предложит должность астролога при выборе нового тренера, ты согласишься?

– Будет очень круто!

– В последние годы правления Леонида Федуна «Спартаком» его спутница Зарема Салихова обращала внимание на гороскоп при выборе тренеров.

– Даже не знала об этом! Почему бы и не стать ее наследницей в этой сфере. Я всегда хочу быть в центре внимания.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.
  • Астрологические практики признаны псевдонаучными с XVIII века.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Салихова Зарема
oyabun
1765268726
Это ж сколько в мире дураков, чтобы платить за фактически обман.
Ответить
ScarlettOgusania
1765268972
барышня, похоже, не в курсе, что карты таро - это "муть голубая" (возможно, имеет газово-болотное происхождение), основанная больше на самовнушении и манипуляции сознанием, кроме того, сейчас за гадание грозит административное наказание в виде штрафа...
Ответить
FFR
1765269095
Чтобы стать наследницей Заремы, то в первую очередь нужно иметь такого мужа как Федун.))
Ответить
...уефан
1765273297
...чего-то яблочко от яблоньки упало и укатилось хэр знает, куда...
Ответить
saf05
1765274393
Шарлатанка
Ответить
СильныйМозг
1765275488
Сразу чувствуется мясной ИНТЕЛЕКТ! Мощнейшее сознание. Такую биполярочку, просто так не победить. Секта в атакует.
Ответить
