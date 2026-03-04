Кержаков прокомментировал трудоустройство в правительстве Санкт-Петербурга

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков объяснил, почему согласился сотрудничать с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Экс-футболист «Зенита» стал специальным представителем губернатора по спортивным вопросам.

«Для меня это возможность делиться своим опытом профессионального спортсмена, участвовать в развитии спорта в моем любимом городе, также курировать развитие дворового спорта, курировать строительство городских спортивных объектов», – сказал Кержаков.