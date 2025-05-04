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Швейцария. Суперлига
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Цюрих
€ 10 млн
Цюрих
Цюрих
Швейцария. Суперлига
Стадион:
Летцигрунд
Сайт:
http://www.fcz.ch/
Тренер:
Деннис Хедигер
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Фото
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
Видео
Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил
2023.05.08 11:23
2
Фото
«СКА-Хабаровск» подписал обладателя Кубка Швейцарии
2023.02.15 10:42
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
2022.11.04 01:01
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
2022.10.27 21:50
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
2022.10.14 00:10
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», «Шериф» уступил «Реал Сосьедаду» и другие результаты
2022.10.06 22:09
Лига Европы. «Арсенал» победил «Цюрих», «Рома» проиграла «Лудогорцу» и другие результаты
2022.09.08 21:43
Фото
Второй тайм матча ЛЕ «Цюрих» – «Арсенал» начался с минуты молчания в связи со смертью британской королевы Елизаветы II
2022.09.08 20:55
1
Лига чемпионов. «Карабах» обыграл «Цюрих» благодаря двум ассистам экс-спартаковца
2022.07.19 20:50
6
«Цюрих» победил «Базель» и стал чемпионом Швейцарии. Чалов весь матч просидел в запасе
2022.05.01 19:37
3
Суперлига. «Базель» проиграл «Цюриху», Чалов вышел на 70-й минуте
2022.02.27 20:25
«Чемпионат»: Кудряшовым интересуются «Цюрих» и три турецких клуба
2019.12.24 13:50
2
Попович перешел из «Оренбурга» в «Цюрих»
2019.07.02 21:51
2
Малуда узнал о своем увольнении из «Цюриха» из твиттера клуба
2019.04.11 16:05
Лига Европы. «Айнтрахт» разгромил «Шахтер», «Арсенал» выиграл у БАТЭ и другие результаты
2019.02.21 22:56
4
Фото
Кальехон – лучший игрок недели в Лиге Европы
2019.02.15 20:58
Лига Европы. «Валенсия» обыграла «Селтик», у Черышева гол и ассист. «Шахтер» вдесятером сыграл вничью с «Айнтрахтом»
2019.02.15 00:58
1
«Краснодар» встретится с «Байером», «Зенит» сыграет с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы
2018.12.17 15:18
90
Лига Европы. «Зальцбург» выиграл группу с шестью победами и другие результаты
2018.12.14 01:18
5
«Байер» впервые в своей истории забил 10 голов на групповом этапе Лиги Европы
2018.11.09 11:14
Семь команд обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы после четырех туров
2018.11.09 07:32
11
Лига Европы. «Байер» и АЕК забили шесть голов и другие результаты
2018.10.04 22:40
Видео
Полузащитник «Цюриха» упал в ров, празднуя гол в ворота АЕКа
2018.09.21 01:12
9
Форвард «Цюриха» Двамена не перейдет в ЦСКА
2018.08.07 12:38
12
Форвард «Цюриха» Двамена прошел медобследование перед переходом в ЦСКА. Сумма трансфера – 6 миллионов
2018.08.06 16:59
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