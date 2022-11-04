- 15 февраля
- 10:42 Фото «СКА-Хабаровск» подписал обладателя Кубка Швейцарии
- 4 ноября 2022
- 01:01 Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
- 27 октября 2022
- 21:50 Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
- 14 октября 2022
- 00:10 Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
- 6 октября 2022
- 22:09 Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», «Шериф» уступил «Реал Сосьедаду» и другие результаты
- 8 сентября 2022
- 21:43 Лига Европы. «Арсенал» победил «Цюрих», «Рома» проиграла «Лудогорцу» и другие результаты
- 20:55 Фото Второй тайм матча ЛЕ «Цюрих» – «Арсенал» начался с минуты молчания в связи со смертью британской королевы Елизаветы II 1
- 19 июля 2022
- 20:50 Лига чемпионов. «Карабах» обыграл «Цюрих» благодаря двум ассистам экс-спартаковца 7
- 1 мая 2022
- 19:37 «Цюрих» победил «Базель» и стал чемпионом Швейцарии. Чалов весь матч просидел в запасе 3
- 27 февраля 2022
- 20:25 Суперлига. «Базель» проиграл «Цюриху», Чалов вышел на 70-й минуте
- 18:01 Чалов впервые не попал в основу «Базеля». В прошлом матче у него был ассист 1
- 24 декабря 2019
- 13:50 «Чемпионат»: Кудряшовым интересуются «Цюрих» и три турецких клуба 2
- 2 июля 2019
- 21:51 Попович перешел из «Оренбурга» в «Цюрих» 2
- 11 апреля 2019
- 16:05 Малуда узнал о своем увольнении из «Цюриха» из твиттера клуба
- 21 февраля 2019
- 22:56 Лига Европы. «Айнтрахт» разгромил «Шахтер», «Арсенал» выиграл у БАТЭ и другие результаты 4
- 15 февраля 2019
- 20:58 Фото Кальехон – лучший игрок недели в Лиге Европы
- 00:58 Лига Европы. «Валенсия» обыграла «Селтик», у Черышева гол и ассист. «Шахтер» вдесятером сыграл вничью с «Айнтрахтом» 1
- 17 декабря 2018
- 15:18 «Краснодар» встретится с «Байером», «Зенит» сыграет с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы 91
- 14 декабря 2018
- 01:18 Лига Европы. «Зальцбург» выиграл группу с шестью победами и другие результаты 5
- 9 ноября 2018
- 11:14 «Байер» впервые в своей истории забил 10 голов на групповом этапе Лиги Европы
- 07:32 Семь команд обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы после четырех туров 11
- 4 октября 2018
- 22:40 Лига Европы. «Байер» и АЕК забили шесть голов и другие результаты
- 21 сентября 2018
- 01:12 Видео Полузащитник «Цюриха» упал в ров, празднуя гол в ворота АЕКа 9
- 7 августа 2018
- 12:38 Форвард «Цюриха» Двамена не перейдет в ЦСКА 12