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    Лига Европы. «Арсенал» победил «Цюрих», «Рома» проиграла «Лудогорцу» и другие результаты

    Завершились восемь матчей первого тура группового этапа Лиги Европы.

    Лига Европы. Группа A. 1-й тур

    Цюрих (Швейцария) – Арсенал (Англия) – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Маркиньос, 16; 1:1 – Криезиу (с пенальти), 44; 1:2 – Нкетиа, 62.

    ПСВ (Нидерланды) – Буде-Глимт (Норвегия) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гренбек, 44; 1:1 – Гакпо, 63.

    Лига Европы. Группа B. 1-й тур

    АЕК (Кипр) – Ренн (Франция) – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Теате, 29; 1:1 – Ойер, 33; 1:2 – Ассиньон, 90+4.

    Фенербахче (Турция) – Динамо (Украина) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Энрике, 35; 1:1 – Цыганков, 63; 2:1 – Батшуайи, 90+2.

    Лига Европы. Группа C. 1-й тур

    Лудогорец (Болгария) – Рома (Италия) – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Каули, 72; 1:1 – Шомуродов, 86; 2:1 – Нонато, 88.

    ХИК (Финляндия) – Бетис (Испания) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Жозе (с пенальти), 45+3; 0:2 – Жозе, 64.

    Лига Европы. Группа D. 1-й тур

    Мальме (Швеция) – Брага (Португалия) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Родригеш, 30; 0:2 – Орта (с пенальти), 70.

    Унион (Германия) – Юнион СЖ (Бельгия) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Линен, 39.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.09.2022 21:43
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