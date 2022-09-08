Лига Европы. «Арсенал» победил «Цюрих», «Рома» проиграла «Лудогорцу» и другие результаты

Завершились восемь матчей первого тура группового этапа Лиги Европы.
Лига Европы. Группа A. 1-й тур
Цюрих (Швейцария) – Арсенал (Англия) – 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Маркиньос, 16; 1:1 – Криезиу (с пенальти), 44; 1:2 – Нкетиа, 62.
ПСВ (Нидерланды) – Буде-Глимт (Норвегия) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Гренбек, 44; 1:1 – Гакпо, 63.
Лига Европы. Группа B. 1-й тур
АЕК (Кипр) – Ренн (Франция) – 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Теате, 29; 1:1 – Ойер, 33; 1:2 – Ассиньон, 90+4.
Фенербахче (Турция) – Динамо (Украина) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Энрике, 35; 1:1 – Цыганков, 63; 2:1 – Батшуайи, 90+2.
Лига Европы. Группа C. 1-й тур
Лудогорец (Болгария) – Рома (Италия) – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Каули, 72; 1:1 – Шомуродов, 86; 2:1 – Нонато, 88.
ХИК (Финляндия) – Бетис (Испания) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Жозе (с пенальти), 45+3; 0:2 – Жозе, 64.
Лига Европы. Группа D. 1-й тур
Мальме (Швеция) – Брага (Португалия) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Родригеш, 30; 0:2 – Орта (с пенальти), 70.
Унион (Германия) – Юнион СЖ (Бельгия) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Линен, 39.