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    • Моуринью дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление судьи Тэйлора на парковке

    Моуринью дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление судьи Тэйлора на парковке

    УЕФА наказал главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью за оскорбление судьи после финала Лиги Европы.

    Моуринью получил четыре матча дисквалификации в турнирах под эгидой УЕФА. Это наказание за оскорбление арбитра Энтони Тэйлора на автомобильной парковке после поражения в финале Лиги Европы от «Севильи».

    • «Рома» проиграла «Севилье» по пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
    • Арбитр показал 7 желтых карточек футболистам римской команды.
    • Для Моуринью это первое поражение в еврокубковых финалах.

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    Источник: «Бомбардир»

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