Моуринью дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление судьи Тэйлора на парковке

УЕФА наказал главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью за оскорбление судьи после финала Лиги Европы.

Моуринью получил четыре матча дисквалификации в турнирах под эгидой УЕФА. Это наказание за оскорбление арбитра Энтони Тэйлора на автомобильной парковке после поражения в финале Лиги Европы от «Севильи».