Моуринью дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление судьи Тэйлора на парковке

УЕФА наказал главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью за оскорбление судьи после финала Лиги Европы.
Моуринью получил четыре матча дисквалификации в турнирах под эгидой УЕФА. Это наказание за оскорбление арбитра Энтони Тэйлора на автомобильной парковке после поражения в финале Лиги Европы от «Севильи».
- «Рома» проиграла «Севилье» по пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
- Арбитр показал 7 желтых карточек футболистам римской команды.
- Для Моуринью это первое поражение в еврокубковых финалах.
Источник: «Бомбардир»