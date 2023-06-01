«Это гребаный позор»: Моуринью вступил в перепалку с арбитром финала ЛЕ, прождав его полтора часа на парковке

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью устроил скандал после проигранного финала Лиги Европы.

Он вступил в перепалку с главным арбитром матча Энтони Тэйлором на автомобильной парковке.

60-летний португалец полтора часа ждал судью, чтобы высказать ему свое недовольство.

«Это гребаный позор. Чертовски стыдно так работать. Гребаный УЕФА», – говорил Моуринью Тэйлору.