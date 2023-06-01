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    • «Это гребаный позор»: Моуринью вступил в перепалку с арбитром финала ЛЕ, прождав его полтора часа на парковке

    «Это гребаный позор»: Моуринью вступил в перепалку с арбитром финала ЛЕ, прождав его полтора часа на парковке

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью устроил скандал после проигранного финала Лиги Европы.

    Он вступил в перепалку с главным арбитром матча Энтони Тэйлором на автомобильной парковке.

    60-летний португалец полтора часа ждал судью, чтобы высказать ему свое недовольство.

    «Это гребаный позор. Чертовски стыдно так работать. Гребаный УЕФА», – говорил Моуринью Тэйлору.

    • «Рома» проиграла «Севилье» по пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
    • Арбитр показал 7 желтых карточек футболистам римской команды.
    • Для Моуринью это первое поражение в еврокубковых финалах.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    01.06.2023 10:25
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