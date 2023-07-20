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    «Севилья» выиграла первый в истории Кубок вызова

    Определился победитель нового турнира, созданного УЕФА совместно с КОНМЕБОЛ.

    Кубок вызова состоит из одного матча, в котором сыграли триумфаторы Лиги Европы и Кубка Судамерикана.

    19 июля «Севилья» взяла верх над эквадорским «Индепендьенте дель Валле».

    Основное время завершилось ничьей, а в серии пенальти выиграли испанцы.

    Кубок вызова. Финал

    Севилья (Испания) – Индепендьенте дель Валле (Эквадор) – 1:1 (0:1), по пенальти – 4:1

    Голы: 0:1 – Диас, 10; 1:1 – Ортис, 90+1.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5335

      fakeid 3 часа назад

      а где играли-то? могли бы и написать.

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      Рейтинг: +712

      Октавиус > fakeid 3 часа назад

      если сильно интересно, кликаешь на сам матч и там есть подробности, в том числе место проведения

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