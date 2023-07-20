«Севилья» выиграла первый в истории Кубок вызова

Определился победитель нового турнира, созданного УЕФА совместно с КОНМЕБОЛ.

Кубок вызова состоит из одного матча, в котором сыграли триумфаторы Лиги Европы и Кубка Судамерикана.

19 июля «Севилья» взяла верх над эквадорским «Индепендьенте дель Валле».

Основное время завершилось ничьей, а в серии пенальти выиграли испанцы.

Кубок вызова. Финал

Севилья (Испания) – Индепендьенте дель Валле (Эквадор) – 1:1 (0:1), по пенальти – 4:1

Голы: 0:1 – Диас, 10; 1:1 – Ортис, 90+1.