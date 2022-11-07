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    Лудогорец - Новости

    Город Разград
    Дивизион Болгария-ПФГ "А"
    Сайт www.ludogorets.com
    Стадион Арена Хувефарма
    Тренер Анте Шимунджа
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