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Болгария. Первая лига
Команды
Лудогорец
€ 45 млн
Лудогорец
Разград
Болгария. Первая лига
Стадион:
Арена Хувефарма
Сайт:
http://www.ludogorets.com
Тренер:
Руй Мота
Состав
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Трансферы
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Результаты
Расписание
Таблица
Трансляция
«Лудогорец» – «Хапоэль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Лудогорец» – «Хапоэль»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Хапоэль Тель-Авив» – «Лудогорец»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
«Зенит» хочет вернуть 18-летнего таланта из Болгарии
8 мая
16
Лига Европы. «Црвена Звезда» Станковича вылетела и другие результаты
26 февраля
Трансляция
«Ференцварош» – «Лудогорец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
Лига Европы. «Црвена Звезда» Станковича выиграла во Франции и другие результаты
20 февраля
Трансляция
«Лудогорец» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026
19 февраля
Впервые в истории еврокубков 2 команды 5 раз сыграют между собой за один сезон
30 января
2
Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
30 января
2
Определились предварительные пары стыковых матчей Лиги Европы
30 января
Трансляция
«Лудогорец» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Лудогорец» – «Ницца»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 2
28 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
Трансляция
«Рейнджерс» – «Лудогорец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
Российский воспитанник «Зенита» может дебютировать в высшем дивизионе Болгарии
2025.12.14 20:42
1
Трансляция
«Лудогорец» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025
2025.12.11 19:35
Лига Европы. Разгромные победы «Порту» и «Лилля», ПАОК Чалова и Оздоева потерял очки
2025.11.27 22:50
Лига Европы. Ассист Оздоева помог ПАОКу разгромно победить, «Рома» обыграла «Рейнджерс» и другие результаты
2025.11.07 00:59
Лига Европы. Чалов помог ПАОКу обыграть «Лилль», поражения «Ромы» и Порту» и другие результаты
2025.10.24 00:01
Трансляция
«Лудогорец» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025
2025.10.02 18:35
Лига Европы. «Рома» выиграла, «Бетис» спас ничью и другие результаты
2025.09.25 00:00
«Мальме» – «Лудогорец»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.95
2025.09.23 09:45
Трансляция
«Лудогорец» – «Шкендия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 19:20
«Лудогорец» – «Шкендия»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 12.00
2025.08.28 08:31
Трансляция
«Шкендия» – «Лудогорец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025
2025.08.21 19:50
«Шкендия» – «Лудогорец»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.77
2025.08.21 09:34
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
2025.08.15 00:36
«Ференцварош» – «Лудогорец»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.75
2025.08.11 09:16
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