Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Лудогорец» – «Ницца»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 2

28 января 2026 9:36
Лудогорец - Ницца
29 янв. 2026, четверг 23:00 | Лига Европы, 8 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Х1 + тотал больше 2.5
Сделать ставку

29 января в рамках 8 тура Лиги Европы «Лудогорец» примет «Ниццу». Обе команды находятся вне зоны прямого выхода в плей-офф и нуждаются в очках, что придает матчу дополнительную турнирную значимость. Болгарский клуб делает ставку на стабильность и домашний фактор, тогда как французская команда демонстрирует яркую атаку, но испытывает проблемы в обороне. Предстоящая встреча обещает стать динамичной и результативной.

«Лудогорец»

Болгарский коллектив после семи туров набрал 7 очков и занимает 25 место в таблице. Команда регулярно забивает: в последних пяти матчах «Лудогорец» отличился 12 раз, а в среднем демонстрирует высокую результативность. При этом оборона остается уязвимой – команда пропускает в большинстве матчей турнира. Важным фактором является стабильность на дистанции: «Лудогорец» не проигрывает в 10 из 12 последних матчей, что делает его опасным соперником на своем поле.

«Ницца»

Французский клуб набрал всего 3 очка и располагается на 33 месте, но подходит к матчу в хорошей атакующей форме. В последних пяти играх «Ницца» забила 10 голов, а в среднем – 2 мяча за матч. Однако оборона команды выглядит нестабильно: она пропускает в 15 последних матчах и регулярно допускает ошибки в защите. Несмотря на это, «Ницца» сохраняет конкурентоспособность и не проигрывает в 5 из 7 последних встреч.

Факты о командах

«Лудогорец»

  • Забивает в 12 из 14 последних матчей
  • Пропускает в 9 последних матчах Лиги Европы
  • В последних 5 играх: 12 забитых и 6 пропущенных
  • В среднем 2.40 гола за матч
  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей

«Ницца»

  • Забивает в 6 последних матчах
  • Пропускает в 15 последних матчах
  • В последних 5 играх: 10 забитых и 9 пропущенных
  • В среднем 2.00 гола за матч
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Лудогорец» – «Ницца»

Матч пройдет в открытом формате с большим количеством атакующих действий. «Лудогорец» будет стремиться использовать домашний фактор и стабильность, тогда как «Ницца» сделает ставку на свою результативную линию атаки. Учитывая статистику забитых и пропущенных мячей обеих команд, наиболее вероятным выглядит сценарий результативной игры с минимальным преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Х1 + тотал больше 2.5 – коэффициент 2
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.72

2.00
Х1 + тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Лига Европы Ницца Лудогорец
Другие прогнозы
29.01.2026
18:00
1.50
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Фат - Аль-Иттихад
Победа «Аль-Иттихада»
29.01.2026
23:00
1.90
Лига Европы, 8 тур
Селтик - Утрехт
Победа «Селтика» с форой (-1.5)
29.01.2026
23:00
2.00
Лига Европы, 8 тур
Лудогорец - Ницца
Х1 + тотал больше 2.5
29.01.2026
23:00
1.84
Лига Европы, 8 тур
Генк - Мальме
Победа «Генка» + тотал больше 2.0
29.01.2026
23:00
1.80
Лига Европы, 8 тур
Панатинаикос - Рома
Победа «Ромы»
29.01.2026
23:00
1.75
Лига Европы, 8 тур
Гоу Эхед Иглс - Брага
Тотал больше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 