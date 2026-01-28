29 января в рамках 8 тура Лиги Европы «Лудогорец» примет «Ниццу». Обе команды находятся вне зоны прямого выхода в плей-офф и нуждаются в очках, что придает матчу дополнительную турнирную значимость. Болгарский клуб делает ставку на стабильность и домашний фактор, тогда как французская команда демонстрирует яркую атаку, но испытывает проблемы в обороне. Предстоящая встреча обещает стать динамичной и результативной.

«Лудогорец»

Болгарский коллектив после семи туров набрал 7 очков и занимает 25 место в таблице. Команда регулярно забивает: в последних пяти матчах «Лудогорец» отличился 12 раз, а в среднем демонстрирует высокую результативность. При этом оборона остается уязвимой – команда пропускает в большинстве матчей турнира. Важным фактором является стабильность на дистанции: «Лудогорец» не проигрывает в 10 из 12 последних матчей, что делает его опасным соперником на своем поле.

«Ницца»

Французский клуб набрал всего 3 очка и располагается на 33 месте, но подходит к матчу в хорошей атакующей форме. В последних пяти играх «Ницца» забила 10 голов, а в среднем – 2 мяча за матч. Однако оборона команды выглядит нестабильно: она пропускает в 15 последних матчах и регулярно допускает ошибки в защите. Несмотря на это, «Ницца» сохраняет конкурентоспособность и не проигрывает в 5 из 7 последних встреч.

Факты о командах

«Лудогорец»

Забивает в 12 из 14 последних матчей

Пропускает в 9 последних матчах Лиги Европы

В последних 5 играх: 12 забитых и 6 пропущенных

В среднем 2.40 гола за матч

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей

«Ницца»

Забивает в 6 последних матчах

Пропускает в 15 последних матчах

В последних 5 играх: 10 забитых и 9 пропущенных

В среднем 2.00 гола за матч

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Лудогорец» – «Ницца»

Матч пройдет в открытом формате с большим количеством атакующих действий. «Лудогорец» будет стремиться использовать домашний фактор и стабильность, тогда как «Ницца» сделает ставку на свою результативную линию атаки. Учитывая статистику забитых и пропущенных мячей обеих команд, наиболее вероятным выглядит сценарий результативной игры с минимальным преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки