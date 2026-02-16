17 февраля в рамках стадии 1/16 финала Лиги чемпионов французский «Монако» примет «ПСЖ». Обе команды хорошо знакомы друг с другом по матчам чемпионата Франции и подходят к игре с результативными показателями в атаке.

«Монако»

В последнем туре Лиги чемпионов «Монако» сыграл вничью с «Ювентусом» (0:0). В последних 5 матчах команда забила 8 голов и пропустила 4, демонстрируя достаточно надежную игру в обороне. В среднем «Монако» пропускает 0.80 гола за матч и забивает 1.60.

«ПСЖ»

Парижский клуб сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1) в последнем туре Лиги чемпионов и не может выиграть уже в 3 матчах турнира. Однако «ПСЖ» стабильно забивает – 10 голов за последние 5 игр и в среднем 2.00 мяча за матч. Команда отличается в 7 матчах подряд.

Факты о командах:

«Монако»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

В среднем: 1.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Сухой матч против «Ювентуса» в Лиге чемпионов

Победа над «ПСЖ» в последней очной встрече

«ПСЖ»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Монако»

Не выигрывает в 3 последних матчах Лиги чемпионов

Забивает в 7 матчах подряд

В среднем: 2.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Монако» – «ПСЖ»

Обе команды обладают качественной линией атаки и регулярно создают опасные моменты. «ПСЖ» стабильно отличается в последних встречах, но испытывает трудности с достижением побед в еврокубке. «Монако» в свою очередь уверенно играет в обороне и уже обыгрывал парижан в очной встрече. Учитывая текущую форму и атакующий потенциал обеих сторон, можно ожидать результативный матч.

Рекомендованные ставки: