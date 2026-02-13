Введите ваш ник на сайте
«Порт Вейл» – «Бристоль Сити»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 1.77

13 февраля 2026 9:44
Порт Вейл - Бристоль Сити
03 мар. 2026, вторник 22:45 | Англия. Кубок, 1/16 финала
Перейти в онлайн матча
1.77
Победа «Бристоль Сити»
Сделать ставку

14 февраля в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Порт Вейл» из Лиги 1 примет «Бристоль Сити» из Чемпионшипа. Это противостояние кубкового бойца, который штампует победы в турнире, и команды из более высокого дивизиона, имеющей подавляющее историческое преимущество. Хозяева переживают кризис обороны, гости нестабильны, но традиционно разбираются с соперником.

«Порт Вейл»

Хозяева подходят к матчу с кубковым настроем. Команда одержала 3 победы подряд в Кубке Англии и забивает в 3 последних матчах турнира. Однако общее состояние «Порт Вейла» вызывает серьезные опасения: 0.80 забитого и 2.00 пропущенного гола в среднем за последние 5 игр. Оборона команды разрушена – 10 пропущенных голов в 5 последних матчах. Историческая статистика против «Бристоль Сити» выглядит удручающе: 3 поражения в 3 последних очных встречах.

«Бристоль Сити»

Гости представляют Чемпионшип и имеют колоссальное психологическое преимущество над соперником. «Бристоль Сити» побеждает «Порт Вейл» в 3 последних очных матчах и забивает в 9 последних встречах с этим соперником. Атака команды работает на среднем уровне (1.00 гола в среднем), оборона также нестабильна (1.80 пропуска). В прошлом раунде Кубка «Бристоль Сити» уверенно разобрался с «Уотфордом» (5:1), что говорит о кубковой мотивации.

Факты о командах:

«Порт Вейл»

  • 3 победы подряд в Кубке Англии.
  • Забивает в 3 последних матчах Кубка.
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру.
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру.
  • 3 поражения в 3 последних очных встречах с «Бристоль Сити».
  • Выступает в Лиге 1.

«Бристоль Сити»

  • Побеждает в 3 последних очных матчах с «Порт Вейлом».
  • Забивает в 9 последних матчах против соперника.
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру.
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Выступает в Чемпионшипе.

Прогноз на матч «Порт Вейл» – «Бристоль Сити»

«Порт Вейл» умеет побеждать в Кубке, но их текущая форма и состояние обороны вызывают серьезные вопросы. «Бристоль Сити» имеет класс выше и традиционно разбирается с этим соперником, забивая в каждой встрече. Учитывая историческую статистику, проблемы хозяев в защите и более высокий класс гостей, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Бристоль Сити» в результативном матче.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Бристоль Сити» – коэффициент 1.77.
  • Обе забьют – ДА – коэффициент 1.70.

1.77
Победа «Бристоль Сити»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
18+
