14 февраля в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Порт Вейл» из Лиги 1 примет «Бристоль Сити» из Чемпионшипа. Это противостояние кубкового бойца, который штампует победы в турнире, и команды из более высокого дивизиона, имеющей подавляющее историческое преимущество. Хозяева переживают кризис обороны, гости нестабильны, но традиционно разбираются с соперником.
«Порт Вейл»
Хозяева подходят к матчу с кубковым настроем. Команда одержала 3 победы подряд в Кубке Англии и забивает в 3 последних матчах турнира. Однако общее состояние «Порт Вейла» вызывает серьезные опасения: 0.80 забитого и 2.00 пропущенного гола в среднем за последние 5 игр. Оборона команды разрушена – 10 пропущенных голов в 5 последних матчах. Историческая статистика против «Бристоль Сити» выглядит удручающе: 3 поражения в 3 последних очных встречах.
«Бристоль Сити»
Гости представляют Чемпионшип и имеют колоссальное психологическое преимущество над соперником. «Бристоль Сити» побеждает «Порт Вейл» в 3 последних очных матчах и забивает в 9 последних встречах с этим соперником. Атака команды работает на среднем уровне (1.00 гола в среднем), оборона также нестабильна (1.80 пропуска). В прошлом раунде Кубка «Бристоль Сити» уверенно разобрался с «Уотфордом» (5:1), что говорит о кубковой мотивации.
Факты о командах:
«Порт Вейл»
- 3 победы подряд в Кубке Англии.
- Забивает в 3 последних матчах Кубка.
- Пропускает в среднем 2.00 гола за игру.
- Забивает в среднем 0.80 гола за игру.
- 3 поражения в 3 последних очных встречах с «Бристоль Сити».
- Выступает в Лиге 1.
«Бристоль Сити»
- Побеждает в 3 последних очных матчах с «Порт Вейлом».
- Забивает в 9 последних матчах против соперника.
- Пропускает в среднем 1.80 гола за игру.
- Забивает в среднем 1.00 гола за игру.
- Выступает в Чемпионшипе.
Прогноз на матч «Порт Вейл» – «Бристоль Сити»
«Порт Вейл» умеет побеждать в Кубке, но их текущая форма и состояние обороны вызывают серьезные вопросы. «Бристоль Сити» имеет класс выше и традиционно разбирается с этим соперником, забивая в каждой встрече. Учитывая историческую статистику, проблемы хозяев в защите и более высокий класс гостей, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Бристоль Сити» в результативном матче.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Бристоль Сити» – коэффициент 1.77.
- Обе забьют – ДА – коэффициент 1.70.