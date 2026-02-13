14 февраля 2026 года в 17:00 состоится поединок 25-го тура чемпионата Италии. Великолепный «Комо» Сеска Фабрегаса будет принимать откровенно проваливающую сезон «Фиорентину».

«Комо»

«Комо», потративший перед стартом кампании более 100 миллионов евро на новых игроков, окупает вложенные средства и на всех парах идет к цели – попадание в еврокубки. Также в мид-уик подопечные Сеска Фабрегаса пробились в полуфинал Коппа Италия.

Тем временем самого Сеска связывают с работой в «Манчестер Сити». Якобы испанец может заменить Гвардиолу после завершения сезона 2025/2026. Фабрегас считается одним из наиболее перспективных представителей новой генерации тренеров.

Последние три игры:

Наполи – Комо 1:1 (победа Комо по пенальти, Кубок Италии)

Комо – Аталанта 0:0

Фиорентина – Комо 1:3 (Кубок Италии)

«Фиорентина»

«Фиалки» – печаль и тоска. Клуб из Флоренции ставил задачи вернуться в Европу, однако сейчас цель «виолы» куда приземленнее. Тут бы не свалиться в Серию Б! Спасибо мудрому правлению Стефано Пиоли…

Последние три игры:

Фиорентина – Торино 2:2

Наполи – Фиорентина 2:1

Фиорентина – Комо 1:3

Очные встречи

Фиорентина – Комо 1:3

Фиорентина – Комо 1:2

Фиорентина – Комо 0:2

Прогноз на матч «Комо» – «Фиорентина»

Недавно «Комо» вышиб «Фиорентину» из Кубка Италии. Поединок первого тура также остался за командой Фабрегаса. Времена меняются – «Комо» становится серьезным игроком на арене Серии А, тогда как «фиалки» превратились в унылых борцов за выживание. Полагаем, «Комо» продлит свою удачную серию.

Прогноз: победа «Комо», кеф – 1,77. Прогноз на счет – 2:0.