14 февраля 2026 года в 17:00 состоится поединок 25-го тура чемпионата Италии. Великолепный «Комо» Сеска Фабрегаса будет принимать откровенно проваливающую сезон «Фиорентину».
«Комо»
«Комо», потративший перед стартом кампании более 100 миллионов евро на новых игроков, окупает вложенные средства и на всех парах идет к цели – попадание в еврокубки. Также в мид-уик подопечные Сеска Фабрегаса пробились в полуфинал Коппа Италия.
Тем временем самого Сеска связывают с работой в «Манчестер Сити». Якобы испанец может заменить Гвардиолу после завершения сезона 2025/2026. Фабрегас считается одним из наиболее перспективных представителей новой генерации тренеров.
Последние три игры:
- Наполи – Комо 1:1 (победа Комо по пенальти, Кубок Италии)
- Комо – Аталанта 0:0
- Фиорентина – Комо 1:3 (Кубок Италии)
«Фиорентина»
«Фиалки» – печаль и тоска. Клуб из Флоренции ставил задачи вернуться в Европу, однако сейчас цель «виолы» куда приземленнее. Тут бы не свалиться в Серию Б! Спасибо мудрому правлению Стефано Пиоли…
Последние три игры:
- Фиорентина – Торино 2:2
- Наполи – Фиорентина 2:1
- Фиорентина – Комо 1:3
Очные встречи
- Фиорентина – Комо 1:3
- Фиорентина – Комо 1:2
- Фиорентина – Комо 0:2
Прогноз на матч «Комо» – «Фиорентина»
Недавно «Комо» вышиб «Фиорентину» из Кубка Италии. Поединок первого тура также остался за командой Фабрегаса. Времена меняются – «Комо» становится серьезным игроком на арене Серии А, тогда как «фиалки» превратились в унылых борцов за выживание. Полагаем, «Комо» продлит свою удачную серию.
Прогноз: победа «Комо», кеф – 1,77. Прогноз на счет – 2:0.