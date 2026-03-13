14 марта в 20-м туре украинской Премьер-лиги «Кудровка» примет «Верес». Это противостояние двух равных по классу команд, но с разной формой и историей личных встреч. Хозяева находятся на неплохой серии без поражений и стабильно забивают, гости имеют подавляющее историческое преимущество.

«Кудровка»

Хозяева занимают 12-е место и демонстрируют неплохую форму, не проигрывая в 4 последних матчах. Команда забивает в 5 последних матчах (1.40 гола в среднем за последние 5 игр) и выглядит уверенно. Однако оборона «Кудровки» нестабильна – пропуски в 6 из 8 последних матчей и 1.40 пропуска в среднем. Дома команда играет вничью в 3 последних матчах.

«Верес»

Ровенчане занимают 9-е место, но переживают проблемы после разгромного поражения от «ЛНЗ» (0:3). Команда пропускает в 4 последних матчах (1.40 пропуска в среднем за последние 5 игр). Атака «Вереса» работает на среднем уровне (1.20 гола в среднем). Важнейшее психологическое преимущество – гости побеждают «Кудровку» в 3 последних очных встречах, забивают в 3 последних матчах и не пропускают от них в 3 подряд.

Факты о командах:

«Кудровка»

Не проигрывает в 4 последних матчах.

Забивает в 5 последних матчах (1.40 в среднем).

Пропускает в 6 из 8 последних матчей (1.40 в среднем).

Играет вничью в 3 последних домашних матчах.

12-е место в турнире (20 очков).

«Верес»

Пропускает в 4 последних матчах (1.40 в среднем).

Забивает в среднем 1.20 гола за игру.

Побеждает «Кудровку» в 3 последних очных встречах.

Не пропускает от «Кудровки» в 3 последних матчах.

9-е место в турнире (21 очко).

Прогноз на матч «Кудровка» – «Верес»

«Кудровка» находится в неплохой форме и стабильно забивает. «Верес» имеет подавляющее историческое преимущество и не пропускает от хозяев в последних встречах. Учитывая, что гости традиционно успешно играют против «Кудровки», наиболее вероятным исходом выглядит победа «Вереса» или ничья с небольшим количеством голов.

