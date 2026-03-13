Введите ваш ник на сайте
«Кудровка» – «Верес»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 1.61

13 марта 2026 9:49
Кудровка - Верес
14 мар. 2026, суббота 16:30 | Украина. Премьер-лига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.61
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

14 марта в 20-м туре украинской Премьер-лиги «Кудровка» примет «Верес». Это противостояние двух равных по классу команд, но с разной формой и историей личных встреч. Хозяева находятся на неплохой серии без поражений и стабильно забивают, гости имеют подавляющее историческое преимущество.

«Кудровка»

Хозяева занимают 12-е место и демонстрируют неплохую форму, не проигрывая в 4 последних матчах. Команда забивает в 5 последних матчах (1.40 гола в среднем за последние 5 игр) и выглядит уверенно. Однако оборона «Кудровки» нестабильна – пропуски в 6 из 8 последних матчей и 1.40 пропуска в среднем. Дома команда играет вничью в 3 последних матчах.

«Верес»

Ровенчане занимают 9-е место, но переживают проблемы после разгромного поражения от «ЛНЗ» (0:3). Команда пропускает в 4 последних матчах (1.40 пропуска в среднем за последние 5 игр). Атака «Вереса» работает на среднем уровне (1.20 гола в среднем). Важнейшее психологическое преимущество – гости побеждают «Кудровку» в 3 последних очных встречах, забивают в 3 последних матчах и не пропускают от них в 3 подряд.

Факты о командах:

«Кудровка»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах.
  • Забивает в 5 последних матчах (1.40 в среднем).
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей (1.40 в среднем).
  • Играет вничью в 3 последних домашних матчах.
  • 12-е место в турнире (20 очков).

«Верес»

  • Пропускает в 4 последних матчах (1.40 в среднем).
  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру.
  • Побеждает «Кудровку» в 3 последних очных встречах.
  • Не пропускает от «Кудровки» в 3 последних матчах.
  • 9-е место в турнире (21 очко).

Прогноз на матч «Кудровка» – «Верес»

«Кудровка» находится в неплохой форме и стабильно забивает. «Верес» имеет подавляющее историческое преимущество и не пропускает от хозяев в последних встречах. Учитывая, что гости традиционно успешно играют против «Кудровки», наиболее вероятным исходом выглядит победа «Вереса» или ничья с небольшим количеством голов.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.61.

1.61
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Украина. Премьер-лига Верес Кудровка
18+
  • Читайте нас: 