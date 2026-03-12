Введите ваш ник на сайте
«Зволле» – «Гронинген»: прогноз и ставки на матч 13 марта 2026 с коэффициентом 1.53

12 марта 2026 8:00
Зволле - Гронинген
13 мар. 2026, пятница 22:00 | Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
1.53
Обе забьют – ДА
13 марта в 27-м туре Эредивизи «Зволле» примет «Гронинген». Это противостояние двух равных по классу команд, но с разной формой. Хозяева играют вничью в 3 последних матчах и имеют историческое преимущество, гости мощно атакуют, но катастрофически пропускают и проваливают выезды.

«Зволле»

Хозяева занимают 13-е место и переживают период ничьих – 3 последних матча завершились вничью. Команда демонстрирует стабильность в атаке, забивая в 20 из 22 последних матчей (1.00 гола в среднем за последние 5 игр). Однако оборона «Зволле» нестабильна – пропуски в 9 из 11 последних матчей и 1.60 пропуска в среднем. Важнейшее психологическое преимущество – хозяева не проигрывают «Гронингену» в 7 последних очных встречах.

«Гронинген»

Гости занимают 10-е место и демонстрируют мощную атаку, забивая в 5 последних матчах подряд (1.60 гола в среднем). Однако оборона «Гронингена» катастрофична – пропуски в 7 последних матчах и 2.00 пропуска в среднем. Важный негативный фактор – гости проигрывают в 3 последних выездных матчах. Исторически «Гронинген» неудачно выступает в гостях у «Зволле».

Факты о командах:

«Зволле»

  • 3 ничьи подряд.
  • Забивает в 20 из 22 последних матчей (1.00 в среднем).
  • Пропускает в 9 из 11 последних матчей (1.60 в среднем).
  • Не проигрывает «Гронингену» в 7 последних встречах.
  • 13-е место в турнире (29 очков).

«Гронинген»

  • Забивает в 5 последних матчах (1.60 в среднем).
  • Пропускает в 7 последних матчах (2.00 в среднем).
  • Проигрывает в 3 последних выездных матчах.
  • 10-е место в турнире (34 очка).

Прогноз на матч «Зволле» – «Гронинген»

«Зволле» имеет историческое преимущество и стабильность в атаке. «Гронинген» мощно атакует, но катастрофически пропускает и проваливает выезды. Учитывая, что обе команды забивают и пропускают, а хозяева традиционно неуступчивы, наиболее вероятным исходом выглядит результативная ничья или победа хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – ДА – коэффициент 1.53.
  • Зволле не проиграет (1X)

1.53
Обе забьют – ДА
Автор: Рассказов Михаил
