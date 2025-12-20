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Нидерланды. Эредивизие
Команды
Гронинген
€ 29 млн
Гронинген
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Евроборг
Сайт:
http://www.fcgroningen.nl/
Тренер:
Деннис ван дер Ри
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Гронинген» – «Твенте»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
5 сентября
«Гронинген» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
27 августа
«Гронинген» – «АЗ Алкмаар»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 2.5
21 марта
«Зволле» – «Гронинген»: прогноз и ставки на матч 13 марта 2026 с коэффициентом 1.53
12 марта
«Гронинген» – «Аякс»: прогноз и ставки на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 2.4
6 марта
«Волендам» – «Гронинген»: прогноз и ставки на матч 1 марта 2026 с коэффициентом 1.7
28 февраля
«Твенте» – «Гронинген»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.53
21 февраля
«Гронинген» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 1.77
13 февраля
«Спарта» – «Гронинген»: прогноз и ставки на матч 31 января 2026 с коэффициентом 1.85
30 января
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: прогноз и ставки на матч 21 декабря 2025 с коэффициентом 1.72
2025.12.20 09:56
«НЕК» – «Гронинген»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.88
2025.11.08 12:50
«Фортуна» – «Гронинген»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2027 с коэффициентом 1.80
2025.10.24 13:18
«Гронинген» – «Спарта»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2027 с коэффициентом 1.81
2025.10.18 10:20
«Гронинген» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2027 с коэффициентом 1.67
2025.09.28 08:59
Прогноз на точный счет матча «Гронинген» – «Аякс»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
2025.05.13 11:17
Прогноз на точный счет матча «АЗ Алкмар» – «Гронинген»: Эредивизи, 11 мая 2025
2025.05.10 18:02
Прогноз на точный счет матча «Гронинген» – «Валвейк»: Эредивизи, 3 мая 2025
2025.05.02 12:19
«Гронинген» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2025 с коэффициентом 1.87
2025.04.22 13:09
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Эредивизие. Ассисты 37-летнего Роббена помогли «Гронингену» разгромить «Эммен»
2021.05.09 16:56
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37-летний Роббен сыграл впервые с октября
2021.04.12 11:50
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