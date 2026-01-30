В матче 21-го тура нидерландской Эредивизи на стадионе «Хет Кастел» в Роттердаме «Спарта» примет «Гронинген». Встреча является прямым противостоянием двух претендентов на место в зоне еврокубков, разделeнных всего одним очком в турнирной таблице. «Спарта» находится на мощном подъeме, в то время как «Гронинген» демонстрирует нестабильные результаты, что делает хозяев фаворитами в этом поединке.

«Спарта»

Команда демонстрирует отличную форму, одержав четыре победы подряд в чемпионате. Главная сила «Спарты» – еe результативная атака, забивающая в шести матчах подряд и показывающая высокие средние показатели. При этом оборона команды выглядит достаточно надeжной. После выездной победы над «Утрехтом» (1:0) и сенсационного успеха против «Фейеноорда» (4:3) команда полна уверенности и боевого духа.

«Гронинген»

Команда показывает нестабильную игру, чередуя победы и поражения. Главная проблема «Гронингена» – его малорезультативная атака, забивающая в среднем всего 0.80 гола за игру в последних пяти турах. Оборона при этом также не является сильной стороной. После домашнего поражения от «Фортуны Ситтард» (1:2) гостям предстоит сложный выездной матч против одного из самых горячих коллективов лиги.

Факты о командах:

«Спарта»

Побеждает в 4 последних матчах Эредивизи.

Занимает 6-е место (32 очка).

Забивает в 6 последних матчах.

В среднем: 1.80 гола забито, 1.00 пропущено за игру (последние 5 туров).

Побеждает «Гронинген» в 3 последних очных встречах.

«Гронинген»

Занимает 7-е место (31 очко).

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

В среднем: 0.80 гола забито, 1.40 пропущено за игру (последние 5 туров).

Прогноз на матч «Спарта» – «Гронинген»

Матч прогнозируется как доминирование «Спарты», находящейся в состоянии отличной формы. Хозяева, опираясь на домашний стадион и моральный подъeм от серии побед, будут активно атаковать и контролировать игру. «Гронинген», в свою очередь, попытается оказать сопротивление, делая ставку на оборонительную дисциплину. Однако их низкая результативность в атаке вряд ли позволит создать серьeзную угрозу воротам уверенного в себе соперника. Ключевым фактором станет способность «Спарты» забить первый гол. Если это произойдeт, что вероятно, игра для гостей сильно усложнится. Учитывая подавляющее преимущество «Спарты» в текущей форме, еe атакующую мощь и историческое превосходство в недавних очных встречах, хозяева являются явными фаворитами. Наиболее вероятен сценарий победы «Спарты», возможно, с разницей в два или более мяча, учитывая слабость атаки «Гронингена».

