19 февраля в рамках стадии 1/16 финала Лиги Конференций чешская «Сигма» примет на своем поле швейцарскую «Лозанну». Обе команды подходят к матчу с проблемами в обороне, что делает предстоящую встречу потенциально результативной.

«Сигма»

В последнем матче Лиги Конференций «Сигма» уступила «Леху» со счетом 1:2, однако продолжает стабильно отличаться в атаке – команда забивает в 5 матчах турнира подряд. При этом оборона остается уязвимой: «Сигма» пропускает в 6 последних играх еврокубка. В последних 5 матчах коллектив забил 4 мяча и пропустил 6.

«Лозанна»

Швейцарский клуб не выигрывает в 5 последних матчах и регулярно испытывает проблемы в защите. В последних 5 играх «Лозанна» пропустила 12 голов – в среднем 2.40 за матч. При этом команда забивает уже в 9 встречах подряд, что говорит о наличии атакующего потенциала.

Факты о командах

«Сигма»

Забивает в 5 последних матчах Лиги Конференций

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей

В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

«Лозанна»

Не выигрывает в 5 последних матчах

Забивает в 9 матчах подряд

В среднем: 1.40 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 6 последних матчах

Прогноз на матч «Сигма» – «Лозанна»

Обе команды имеют заметные проблемы в обороне, однако стабильно создают моменты впереди. «Сигма» выглядит чуть увереннее за счет домашних матчей, но и «Лозанна» регулярно находит путь к воротам соперников. С учетом статистики последних игр можно ожидать открытую игру с голами.

Рекомендованные ставки: