«Сигма» – «Лозанна»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.85

18 февраля 2026 8:48
Сигма - Лозанна-Спорт
19 февр. 2026, четверг 20:45 | Лига конференций, 1/16 финала
1.85
Тотал больше 2.5 голов
19 февраля в рамках стадии 1/16 финала Лиги Конференций чешская «Сигма» примет на своем поле швейцарскую «Лозанну». Обе команды подходят к матчу с проблемами в обороне, что делает предстоящую встречу потенциально результативной.

«Сигма»

В последнем матче Лиги Конференций «Сигма» уступила «Леху» со счетом 1:2, однако продолжает стабильно отличаться в атаке – команда забивает в 5 матчах турнира подряд. При этом оборона остается уязвимой: «Сигма» пропускает в 6 последних играх еврокубка. В последних 5 матчах коллектив забил 4 мяча и пропустил 6.

«Лозанна»

Швейцарский клуб не выигрывает в 5 последних матчах и регулярно испытывает проблемы в защите. В последних 5 играх «Лозанна» пропустила 12 голов – в среднем 2.40 за матч. При этом команда забивает уже в 9 встречах подряд, что говорит о наличии атакующего потенциала.

Факты о командах

«Сигма»

  • Забивает в 5 последних матчах Лиги Конференций
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей
  • В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

«Лозанна»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в 9 матчах подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 последних матчах

Прогноз на матч «Сигма» – «Лозанна»

Обе команды имеют заметные проблемы в обороне, однако стабильно создают моменты впереди. «Сигма» выглядит чуть увереннее за счет домашних матчей, но и «Лозанна» регулярно находит путь к воротам соперников. С учетом статистики последних игр можно ожидать открытую игру с голами.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
  • Обе забьют – да

1.85
Тотал больше 2.5 голов
Автор: Орлов Максим
Лига конференций Лозанна-Спорт Сигма
