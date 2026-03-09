10 марта в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Галатасарай» примет «Ливерпуль». Турецкий клуб подходит к матчу в хорошем настроении после нескольких побед на внутренней арене, а английская команда продолжает демонстрировать мощную игру в атаке. Первая встреча обещает получиться результативной и напряженной.
«Галатасарай»
«Галатасарай» в последнем матче чемпионата Турции обыграл «Бешикташ» (1:0). В целом команда находится в неплохой форме и выиграла три последних матча. Однако в Лиге чемпионов турецкий клуб регулярно испытывает проблемы в обороне – команда пропускает уже в шести матчах турнира подряд.
В последних пяти играх «Галатасарай» забил 8 голов и пропустил 7. Команда достаточно активно действует в атаке и стабильно создает моменты, но оборона часто допускает ошибки.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» подходит к встрече в отличной форме. В прошлом матче Лиги чемпионов английский клуб разгромил «Карабах» со счетом 6:0. Команда выиграла три последних матча в турнире и демонстрирует очень высокую результативность.
В последних пяти играх «Ливерпуль» забил 13 голов. Команда стабильно атакует и имеет одну из самых сильных линий нападения в турнире. При этом оборона в последнее время также выглядит надежно – в трех последних матчах Лиги чемпионов «красные» не пропускали.
Факты о командах
«Галатасарай»
- побеждает в 3 последних матчах
- забивает в 4 последних матчах
- пропускает в 6 последних матчах Лиги чемпионов
- в последних 5 играх: 8 забито и 7 пропущено
- в среднем забивает 1.60 гола за матч
«Ливерпуль»
- выигрывает 3 последних матча Лиги чемпионов
- забивает в 5 последних матчах турнира
- не пропускает в 3 последних матчах Лиги чемпионов
- забивает в 13 матчах подряд
- в последних 5 играх: 13 забито и 5 пропущено
Прогноз на матч «Галатасарай» – «Ливерпуль»
Матч обещает быть открытым. «Галатасарай» традиционно очень агрессивно играет дома и способен создать проблемы даже топ-клубам. Турецкая команда активно действует впереди, но часто оставляет пространство в обороне.
«Ливерпуль» выглядит более сбалансированным коллективом и обладает значительно более мощной атакой. Английский клуб регулярно создает большое количество моментов и способен воспользоваться проблемами соперника в защите.
С учетом текущей формы команд можно ожидать результативную встречу. «Ливерпуль» выглядит фаворитом противостояния, но хозяева вполне способны отличиться.
Рекомендованные ставки
- Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.78
- Обе забьют – да