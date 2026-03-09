Введите ваш ник на сайте
«Галатасарай» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки на матч 10 марта 2026 с коэффициентом 1.78

09 марта 2026 8:14
Галатасарай - Ливерпуль
10 мар. 2026, вторник 20:45 | Лига чемпионов, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
1.78
Победа «Ливерпуля»
Сделать ставку

10 марта в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Галатасарай» примет «Ливерпуль». Турецкий клуб подходит к матчу в хорошем настроении после нескольких побед на внутренней арене, а английская команда продолжает демонстрировать мощную игру в атаке. Первая встреча обещает получиться результативной и напряженной.

«Галатасарай»

«Галатасарай» в последнем матче чемпионата Турции обыграл «Бешикташ» (1:0). В целом команда находится в неплохой форме и выиграла три последних матча. Однако в Лиге чемпионов турецкий клуб регулярно испытывает проблемы в обороне – команда пропускает уже в шести матчах турнира подряд.

В последних пяти играх «Галатасарай» забил 8 голов и пропустил 7. Команда достаточно активно действует в атаке и стабильно создает моменты, но оборона часто допускает ошибки.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» подходит к встрече в отличной форме. В прошлом матче Лиги чемпионов английский клуб разгромил «Карабах» со счетом 6:0. Команда выиграла три последних матча в турнире и демонстрирует очень высокую результативность.

В последних пяти играх «Ливерпуль» забил 13 голов. Команда стабильно атакует и имеет одну из самых сильных линий нападения в турнире. При этом оборона в последнее время также выглядит надежно – в трех последних матчах Лиги чемпионов «красные» не пропускали.

Факты о командах

«Галатасарай»

  • побеждает в 3 последних матчах
  • забивает в 4 последних матчах
  • пропускает в 6 последних матчах Лиги чемпионов
  • в последних 5 играх: 8 забито и 7 пропущено
  • в среднем забивает 1.60 гола за матч

«Ливерпуль»

  • выигрывает 3 последних матча Лиги чемпионов
  • забивает в 5 последних матчах турнира
  • не пропускает в 3 последних матчах Лиги чемпионов
  • забивает в 13 матчах подряд
  • в последних 5 играх: 13 забито и 5 пропущено

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Ливерпуль»

Матч обещает быть открытым. «Галатасарай» традиционно очень агрессивно играет дома и способен создать проблемы даже топ-клубам. Турецкая команда активно действует впереди, но часто оставляет пространство в обороне.

«Ливерпуль» выглядит более сбалансированным коллективом и обладает значительно более мощной атакой. Английский клуб регулярно создает большое количество моментов и способен воспользоваться проблемами соперника в защите.

С учетом текущей формы команд можно ожидать результативную встречу. «Ливерпуль» выглядит фаворитом противостояния, но хозяева вполне способны отличиться.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.78
  • Обе забьют – да

1.78
Победа «Ливерпуля»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов Ливерпуль Галатасарай
18+
