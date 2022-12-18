- 18 декабря 2022
- 04:43 25-летний швейцарский футболист погиб во время отпуска
- 8 мая 2022
- 19:48 Чалов отыграл 11 минут в матче с «Лозанной». Он не попадает в старт «Базеля» больше месяца 2
- 20 февраля 2022
- 00:09 Чалов сделал ассист в матче с «Лозанной». Это его первое результативное действие в «Базеле» 6
- 19 февраля 2022
- 22:13 Чалов – в старте «Базеля» на матч с «Лозанной» 3
- 6 мая 2021
- 16:36 Защитник «Лозанны» Лусли может перейти в «Динамо»
- 21 августа 2019
- 14:23 Тарасов – о драке с бразильцами в «Локо»: «Мы немножко получили по «щщам». Потом Палыч пришел и раскидал всех в разные стороны» 11
- 16 июля 2019
- 10:07 Фото Энцо Зидан перешел в «Авеш» 6
- 13 июля 2019
- 21:16 Товарищеский матч. «Монако» с Головиным в основе проиграл «Лозанне»
- 31 декабря 2017
- 06:05 «Алавес» расстался с Энцо Зиданом, игрок продолжит карьеру в Швейцарии
- 27 февраля 2017
- 17:37 Фото Митрюшкин вошел в сборную 22-го тура швейцарской Суперлиги 3
- 26 февраля 2017
- 18:04 Митрюшкин провел четвертый «сухой» матч в сезоне