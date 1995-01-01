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    Товарищеский матч. «Монако» с Головиным в основе проиграл «Лозанне»

    «Монако» продолжает подготовку к новому сезону. Команда провела товарищеский матч с клубом «Лозанна».

    Россиянин Александр Головин вышел в стартовом составе. Победа осталась за швейцарцами, решающий гол забили на 87 минуте.

    Товарищеский матч

    Лозанна (Швейцария) – Монако – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Бочилия, 65; 1:1 – Туркес, 67; 2:1 – Ндой, 87.

    «Монако»: Бенальо (Нарде, 46), Жемерсон, Панзо, Глик (Силла, 46), Шадли (Аолу, 46), Фабрегас, Лопеш, Головин (Бочилия, 46), Жил Диаш, Мартинш, Кардона (Налду, 46).

    Источник: Бомбардир.ру

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