Матч 4-го раунда плей-офф Лиги Конференций между «Лозанной» и «Бешикташем» обещает стать результативным. Обе команды подходят к игре в хорошей атакующей форме, но при этом имеют проблемы в обороне. «Лозанна» стабильно забивает в европейских матчах, а «Бешикташ» отличается высокой результативностью на фоне уязвимой защиты.

«Лозанна»

Швейцарский клуб уверенно прошeл стадию с «Астаной», выиграв оба матча с общим счeтом 5:0. В последних пяти играх команда забила 9 мячей, в среднем – 1.8 за игру. В то же время оборона выглядит нестабильно – 6 пропущенных голов за тот же период. Особенно важно, что «Лозанна» забивает в 18 матчах подряд, включая матчи Суперлиги, Кубка и Лиги Конференций. Команда действует активно и не боится рисковать в атаке.

«Бешикташ»

Турецкий гранд показывает солидные результаты в атаке: 11 голов в последних пяти играх, 2.2 в среднем за матч. «Бешикташ» побеждает в трeх последних встречах, включая результативный проход через «Сент-Патрикс» (общий счeт – 7:3). Однако оборона остаeтся уязвимой – 10 пропущенных за пять матчей, и клуб пропускает в восьми встречах подряд. Даже в победных матчах соперники регулярно находили слабые зоны в защитных порядках.

Факты о командах

«Лозанна»

Побеждает в 3 последних матчах в Лиге Конференций

Забивает в 18 матчах подряд

В среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

«Бешикташ»

Побеждает в 3 последних матчах

Пропускает в 8 матчах подряд

В среднем 2.20 гола за игру

В среднем 2.00 пропущенных гола за игру

Прогноз на матч

Учитывая атакующую форму обеих команд и их проблемы в защите, матч обещает быть результативным. «Лозанна» способна забить на своeм поле, где играет смело и агрессивно. «Бешикташ» тоже не будет отсиживаться в обороне и постарается взять инициативу. Встреча пройдeт под знаком атакующего футбола с высокой вероятностью обмена голами и тоталом больше 2.5. Обе команды в хорошей форме, но класс и опыт «Бешикташа» даeт им минимальное преимущество.

