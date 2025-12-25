Матч 18-го тура Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» пройдет в плотном рождественском графике и имеет важное значение для обеих команд. «Юнайтед» борется за место в еврокубковой зоне, тогда как «Ньюкасл» пытается стабилизировать результаты и приблизиться к первой десятке. Оба коллектива подходят к встрече с проблемами в обороне, что заметно отражается на результативности их матчей.

«Манчестер Юнайтед»

Команда идет седьмой после 17 туров и регулярно забивает, отличившись в пяти последних матчах лиги. При этом оборона остается слабым местом: «Юнайтед» пропускает уже в десяти матчах подряд в АПЛ. В последних пяти играх манкунианцы забили 12 мячей, но пропустили 9, что приводит к результативным и нервным концовкам. Домашний фактор остается важным плюсом: команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей на своем поле.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» занимает 11-е место и также демонстрирует нестабильность. Команда пропускает в десяти матчах подряд в чемпионате, но при этом забивает почти в каждой игре – голы есть в 19 из 21 последнего матча. В пяти последних встречах «Ньюкасл» забил 8 мячей и пропустил 7. Против «Юнайтед» команда традиционно играет уверенно, забивая в шести последних очных матчах.

Факты о командах

«Манчестер Юнайтед»

В среднем 2.40 забитых гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 1.80 гола

Забивает в 5 последних матчах АПЛ

Не проигрывает «Ньюкаслу» дома в 9 из 11 последних матчей лиги

«Ньюкасл»

В среднем 1.60 забитых гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 1.40 гола

Забивает в 19 из 21 последних матчей

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл»

С учетом формы команд и их проблем в защите матч выглядит перспективным для результативного сценария. Оба соперника регулярно забивают и редко сохраняют свои ворота в неприкосновенности. Домашний статус дает «Юнайтед» небольшое преимущество, но «Ньюкасл» способен ответить голами.

Рекомендованные ставки: