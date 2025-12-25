Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл»: прогноз и ставки на матч 26 декабря 2025 с коэффициентом 1.63

25 декабря 2025 9:59
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
26 дек. 2025, пятница 23:00 | Англия. Премьер-лига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.63
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

Матч 18-го тура Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» пройдет в плотном рождественском графике и имеет важное значение для обеих команд. «Юнайтед» борется за место в еврокубковой зоне, тогда как «Ньюкасл» пытается стабилизировать результаты и приблизиться к первой десятке. Оба коллектива подходят к встрече с проблемами в обороне, что заметно отражается на результативности их матчей.

«Манчестер Юнайтед»

Команда идет седьмой после 17 туров и регулярно забивает, отличившись в пяти последних матчах лиги. При этом оборона остается слабым местом: «Юнайтед» пропускает уже в десяти матчах подряд в АПЛ. В последних пяти играх манкунианцы забили 12 мячей, но пропустили 9, что приводит к результативным и нервным концовкам. Домашний фактор остается важным плюсом: команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей на своем поле.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» занимает 11-е место и также демонстрирует нестабильность. Команда пропускает в десяти матчах подряд в чемпионате, но при этом забивает почти в каждой игре – голы есть в 19 из 21 последнего матча. В пяти последних встречах «Ньюкасл» забил 8 мячей и пропустил 7. Против «Юнайтед» команда традиционно играет уверенно, забивая в шести последних очных матчах.

Факты о командах

«Манчестер Юнайтед»

  • В среднем 2.40 забитых гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 1.80 гола
  • Забивает в 5 последних матчах АПЛ
  • Не проигрывает «Ньюкаслу» дома в 9 из 11 последних матчей лиги

«Ньюкасл»

  • В среднем 1.60 забитых гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 1.40 гола
  • Забивает в 19 из 21 последних матчей
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Личные встречи
56% (20)
19% (7)
25% (9)
70
Забитых мячей
40
1.94
В среднем за матч
1.11
6:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
26.12.2025
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Ньюкасл
4 : 1
13.04.2025
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 2
30.12.2024
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 2
15.05.2024
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Ньюкасл
1 : 0
02.12.2023
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Юнайтед
0 : 3
01.11.2023
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Ньюкасл
2 : 0
02.04.2023
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, Финал
Манчестер Юнайтед
2 : 0
26.02.2023
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 0
16.10.2022
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Ньюкасл
1 : 1
27.12.2021
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 1
11.09.2021
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 1
21.02.2021
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ньюкасл
1 : 4
17.10.2020
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 1
26.12.2019
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ньюкасл
1 : 0
06.10.2019
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Ньюкасл
0 : 2
02.01.2019
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 2
06.10.2018
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ньюкасл
1 : 0
11.02.2018
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 1
18.11.2017
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Ньюкасл
3 : 3
12.01.2016
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 0
22.08.2015
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Ньюкасл
0 : 1
04.03.2015
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 1
26.12.2014
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Ньюкасл
0 : 4
05.04.2014
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 1
07.12.2013
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 3
26.12.2012
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 3
07.10.2012
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок Лиги, 3 раунд
Манчестер Юнайтед
2 : 1
26.09.2012
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Ньюкасл
3 : 0
04.01.2012
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
26.11.2011
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Ньюкасл
0 : 0
19.04.2011
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 0
16.08.2010
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ньюкасл
1 : 2
04.03.2009
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
17.08.2008
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ньюкасл
1 : 5
23.02.2008
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Манчестер Юнайтед
6 : 0
12.01.2008
Ньюкасл
Показать все

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл»

С учетом формы команд и их проблем в защите матч выглядит перспективным для результативного сценария. Оба соперника регулярно забивают и редко сохраняют свои ворота в неприкосновенности. Домашний статус дает «Юнайтед» небольшое преимущество, но «Ньюкасл» способен ответить голами.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.63
  • Обе команды забьют – да – коэффициент 1.75

1.63
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Манчестер Юнайтед
Другие прогнозы
27.12.2025
22:45
1.45
Италия. Серия А, 17 тур
Пиза - Ювентус
Победа «Ювентуса»
27.12.2025
23:00
1.90
Кубок африканских наций, группа C, 2 тур
Нигерия - Тунис
Обе команды забьют
28.12.2025
14:30
1.37
Италия. Серия А, 17 тур
Милан - Верона
Победа «Милана»
28.12.2025
17:00
1.65
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Сандерленд - Лидс
Обе команды забьют
28.12.2025
20:00
1.78
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья - Сассуоло
Обе забьют — да
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 