Матч 18-го тура Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» пройдет в плотном рождественском графике и имеет важное значение для обеих команд. «Юнайтед» борется за место в еврокубковой зоне, тогда как «Ньюкасл» пытается стабилизировать результаты и приблизиться к первой десятке. Оба коллектива подходят к встрече с проблемами в обороне, что заметно отражается на результативности их матчей.
«Манчестер Юнайтед»
Команда идет седьмой после 17 туров и регулярно забивает, отличившись в пяти последних матчах лиги. При этом оборона остается слабым местом: «Юнайтед» пропускает уже в десяти матчах подряд в АПЛ. В последних пяти играх манкунианцы забили 12 мячей, но пропустили 9, что приводит к результативным и нервным концовкам. Домашний фактор остается важным плюсом: команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей на своем поле.
«Ньюкасл»
«Ньюкасл» занимает 11-е место и также демонстрирует нестабильность. Команда пропускает в десяти матчах подряд в чемпионате, но при этом забивает почти в каждой игре – голы есть в 19 из 21 последнего матча. В пяти последних встречах «Ньюкасл» забил 8 мячей и пропустил 7. Против «Юнайтед» команда традиционно играет уверенно, забивая в шести последних очных матчах.
Факты о командах
«Манчестер Юнайтед»
- В среднем 2.40 забитых гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 1.80 гола
- Забивает в 5 последних матчах АПЛ
- Не проигрывает «Ньюкаслу» дома в 9 из 11 последних матчей лиги
«Ньюкасл»
- В среднем 1.60 забитых гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 1.40 гола
- Забивает в 19 из 21 последних матчей
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл»
С учетом формы команд и их проблем в защите матч выглядит перспективным для результативного сценария. Оба соперника регулярно забивают и редко сохраняют свои ворота в неприкосновенности. Домашний статус дает «Юнайтед» небольшое преимущество, но «Ньюкасл» способен ответить голами.
Рекомендованные ставки:
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.63
- Обе команды забьют – да – коэффициент 1.75