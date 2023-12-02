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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед: обзор матча 02 декабря 2023
Ньюкасл
02.12.2023, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
55'
Э. Гордон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Жоэлинтон
90'
+7
Замена
М. Ритчи
️️️️
Э. Гордон
90'
+7
90'
+2
Желтая карточка
Антони
Замена
М. Дубравка
️️️️
Н. Поуп
86'
80'
Замена
С. Амрабат
️️️️
К. Мэйну
80'
Замена
С. Регилон
️️️️
А. Ван-Биссака
77'
Желтая карточка
Г. Магуайр
61'
Замена
Антони
️️️️
М. Рэшфорд
61'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
А. Марсьяль
ГОЛ! 1:0!
Э. Гордон
Пас отдал
К. Триппьер
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
24
Джамал Ласселлс
(К)
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
67
Льюис Майли
АП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
7
Бен Паркинсон
ПВ
19
Амаду Диалло
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Антони
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
4-1-3-2
1
Поуп
2
Триппьер
24
Ласселлс
5
Шер
2
Ливраменто
39
Гимарайнс
10
Гордон
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
9
Исак
67
Майли
4-2-3-1
24
Онана
2
Далот
29
Ван-Биссака
15
Магуайр
23
Шоу
8
Мактоминей
37
Мэйну
17
Гарначо
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
1
Поуп
39
Дубравка
39
Дубравка
1
Поуп
10
Гордон
30
Ритчи
30
Ритчи
10
Гордон
29
Ван-Биссака
3
Регилон
3
Регилон
29
Ван-Биссака
37
Мэйну
4
Амрабат
4
Амрабат
37
Мэйну
9
Рэшфорд
7
Антони
7
Антони
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
19
Хойлунд
19
Хойлунд
9
Марсьяль
Остались в запасе
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
7
Бен Паркинсон
ПВ
19
Амаду Диалло
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Алтай Баиндыр
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
7
Бен Паркинсон
ПВ
19
Амаду Диалло
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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