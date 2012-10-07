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Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед: обзор матча 07 октября 2012
Ньюкасл
07.10.2012, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
8'
Д. Эванс
16'
П. Эвра
71'
Т. Клеверли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
90'
Желтая карточка
П. Скоулз
87'
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Р. ван Перси
Желтая карточка
Г. Бигиримана
86'
Замена
Г. Бигиримана
️️️️
Ш. Тиоте
80'
80'
Замена
П. Скоулз
️️️️
У. Руни
Желтая карточка
Д. Перч
75'
71'
ГОЛ! 0:3!
Т. Клеверли
Пас отдал
У. Руни
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
П. Сиссе
64'
Замена
В. Анита
️️️️
Ш. Фергюсон
63'
55'
Замена
Л. Валенсия
️️️️
С. Кагава
Желтая карточка
Х. Гутьеррес
43'
Желтая карточка
Ш. Тиоте
33'
31'
Желтая карточка
Р. ван Перси
30'
Желтая карточка
Р. Фердинанд
21'
Желтая карточка
С. Кагава
16'
ГОЛ! 0:2!
П. Эвра
Пас отдал
У. Руни
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Эванс
Пас отдал
Р. ван Перси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
3
Шейн Фергюсон
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
29
Йоан Кабай
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
32
Уэйн Руни
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ОП
8
Том Клеверли
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
32
Робин ван Перси
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Ньюкасл
31
Джейк Анвик
ВР
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
28
Андерсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
4-3-1-2
22
Харпер
3
Фергюсон
5
Уильямсон
24
Перч
18
Сантон
18
Гутьеррес
24
Тиоте
29
Кабай
8
Бен Арфа
19
Ба
61
Сиссе
4-2-2-2
43
Де Хеа
2
Рафаэл
35
Эванс
5
Фердинанд
27
Эвра
16
Кэррик
8
Клеверли
10
Кагава
32
Руни
18
Уэлбек
32
ван Перси
3
Фергюсон
6
Анита
6
Анита
3
Фергюсон
24
Тиоте
5
Бигиримана
5
Бигиримана
24
Тиоте
61
Сиссе
26
Амеоби
26
Амеоби
61
Сиссе
32
ван Перси
11
Гиггз
11
Гиггз
32
ван Перси
32
Руни
22
Скоулз
22
Скоулз
32
Руни
10
Кагава
25
Валенсия
25
Валенсия
10
Кагава
Остались в запасе
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
31
Джейк Анвик
ВР
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
1
Андерс Линдегаард
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая)
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