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Йоан Кабай
Йоан Кабай
Завершил карьеру
14 января 1986 (40), Туркуэн
#29 | Полузащитник
175 см | 71 кг
Франция
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Публикации
Трехкратный чемпион Франции Кабай завершил карьеру
2021.02.19 22:17
«Кристал Пэлас» забил первый гол в сезоне АПЛ, прервав безголевую серию из 12-ти часов
2017.10.14 17:32
1
Эллардайс: «Кабай хочет перейти в «Марсель», что может быть выгодно всем»
2017.04.01 11:24
Кабай: «Я открыт для предложений. От «Марселя» в том числе»
2017.03.29 20:46
Фото
Ибрагимович избежал наказания за удар локтем соперника
2016.12.16 08:10
6
Дешам заменил троих игроков в заявке сборной Франции на ближайшие матчи
2016.08.29 09:45
Кабай заменит Диарра в составе сборной Франции на Евро-2016
2016.06.02 09:39
Кабай: «Ушел из ПСЖ, чтобы играть регулярно»
2015.08.24 12:48
1
Кабай пополнил «Кристал Пэлас»
2015.07.10 11:48
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Кабай переходит в «Кристал Пэлас» ради Пардью
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Совладелец «Кристал Пэлас» Стив Пэриш: «Мы работаем над трансфером Кабая»
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«Кристал Пэлас» приготовил 10 миллионов фунтов на Кабая
2015.07.01 07:25
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