«Кристал Пэлас» забил первый гол в сезоне АПЛ, прервав безголевую серию из 12-ти часов

«Кристал Пэлас» в матче 8-го тура Премьер-лиги принимает «Челси» (1:1, 32-я минута).

На 11-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Йоан Кабай. Гол стал для «стекольщиков» дебютным в нынешнем сезоне чемпионата Англии и первым за 731 минут на турнире.

Последнее взятие ворот лондонским клубом датировано апрельской победой над «Ливерпулем» (2:1) в матче 34-го тура АПЛ-2016/17.

«Кристал Пэлас» без очков и результативным показателем «-17» занимает последнее место в турнирной таблице.

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