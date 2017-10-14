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    «Кристал Пэлас» забил первый гол в сезоне АПЛ, прервав безголевую серию из 12-ти часов

    «Кристал Пэлас» в матче 8-го тура Премьер-лиги принимает «Челси» (1:1, 32-я минута).

    На 11-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Йоан Кабай. Гол стал для «стекольщиков» дебютным в нынешнем сезоне чемпионата Англии и первым за 731 минут на турнире.

    Последнее взятие ворот лондонским клубом датировано апрельской победой над «Ливерпулем» (2:1) в матче 34-го тура АПЛ-2016/17.

    «Кристал Пэлас» без очков и результативным показателем «-17» занимает последнее место в турнирной таблице.

    За событиями встречи можно следить здесь.

    Источник: Opta

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    14.10.2017 17:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 октября 2017, 18:39

      МАТЧ ДЛИЛСЯ 12 ЧАСОВ ПОКА НЕ ЗАБИЛИ ГОЛ НУ МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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