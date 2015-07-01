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    «Кристал Пэлас» приготовил 10 миллионов фунтов на Кабая

    Английский «Кристал Пэлас» готов в ближайшее время приобрести хавбека французского ПСЖ Йоана Кабая. Сообщается, что переговоры между клубами уже идут и лондонцы планируют потратить на покупку порядка 10-и миллионов фунтов. Если парижский клуб все устроит, Кабай вернется в Англию достаточно скоро.

    В прошедшей кампании полузащитник провел 36 матчей и дважды поражал чужие ворота.

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    Источник: The Guardian

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    01.07.2015 07:25
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    Комментарии (10)
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    The_BESTolo4b
    1435725500
    Журин ты откуда такой взялся? новичок что ли?
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    invite yupi
    1435725717
    Ух ты еще через годик может и спартак обрадует.
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    shadow_011
    1435731285
    Скорей всего не перейдет
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    muntian
    1435733022
    Я думал это погоняло Комбарова.
    Ответить
    sir_Alex
    1435740593
    А Кабай в курсе?
    Ответить
    Albatross
    1435741923
    В Ньюкасле отлично смотрелся, но погнался за деньгами.
    Ответить
    nahan
    1435751773
    Специально для Кабая копили 10 лямов...
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    Sevastopol-www
    1436014956
    Агент Кабая уже рассматривает вариант с возвращением Йоана в \"Ньюкасл\"...
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    ologreds
    1694997688
    numo434498
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