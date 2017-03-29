Кабай: «Я открыт для предложений. От «Марселя» в том числе»

Полузащитник «Кристал Пэлас» Йоан Кабай заявил, что на данный момент сконцентрирован на выступлениях за английский клуб, а также прокомментировал информацию, согласно которой им интересуется «Марсель».

«Мы все еще находимся в состоянии борьбы за сохранение прописки. Это мой приоритет. В остальном – увидим.»Марсель»? Я хорошо знаю Руди Гарсию, у клуба хороший проект. В жизни все возможно. Не знаю, что ждет меня в будущем. Открыт для всех», цитирует Кабая Bein Sports.

«Кристал Пэлас» на данный момент находятся на 16-й позиции в АПЛ.