Статистика по турнирам

Лига Европы 2019/2020 Франция. Лига 1 2019/2020 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Лига чемпионов 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Франция. Кубок Лиги 2014/2015 Франция. Лига 1 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Франция. Кубок Лиги 2013/2014 Франция. Лига 1 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Франция. Лига 1 2010/2011 Лига Европы 2009/2010 Франция. Лига 1 2009/2010 Франция. Лига 1 2008/2009 Франция. Лига 1 2007/2008