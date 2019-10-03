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Йоан Кабай
Статистика
Йоан Кабай - статистика
Завершил карьеру
14 января 1986 (40), Туркуэн
#29 | Полузащитник
175 см | 71 кг
Франция
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2019/2020
Франция. Лига 1 2019/2020
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Лига чемпионов 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Франция. Кубок Лиги 2014/2015
Франция. Лига 1 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Франция. Кубок Лиги 2013/2014
Франция. Лига 1 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
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Чемпионат Европы 2012
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Товарищеские матчи. Сборные 2011
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Франция. Лига 1 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
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Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 тур
Сент-Этьен
1 : 1
03.10.2019
Вольфсбург
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Гент
3 : 2
19.09.2019
Сент-Этьен
1' - 65'
Лига Европы, 1 тур
Гент
3 : 2
19.09.2019
Сент-Этьен
1' - 65'
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