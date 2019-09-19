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    Йоан Кабай - статистика

    Полузащитник
    Имя Йоан
    Фамилия Кабай
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Туркуэн
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 января 1986 (37 лет)
    Рост 175
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Этьен 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.10.2019 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:1 Вольфсбург (Вольфсбург)
    19.09.2019 65' -90' Гент (Гент) 3:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
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