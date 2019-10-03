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Лига Европы 2026/2027
Сент-Этьен - Вольфсбург
Сент-Этьен - Вольфсбург: обзор матча 03 октября 2019
Сент-Этьен
03.10.2019, четверг, 19:55
Лига Европы, группа I, 2 тур
1 : 1
Завершен
Вольфсбург
13'
Т. Колоджейчак
15'
Вилльям
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Вольфсбург
84'
Желтая карточка
Д. Брума
50'
Желтая карточка
М. Арнольд
Желтая карточка
Р. Берич
40'
15'
ГОЛ! 1:1!
Вилльям
Пас отдал
М. Арнольд
ГОЛ! 1:0!
Т. Колоджейчак
13'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Сент-Этьен
47
Мигель Трауко
ЛЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
29
Йоан Кабай
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
Вольфсбург
43
Кевин Мбабу
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
4-1-1-1-3
40
Мулен
2
Салиба
15
Колоджейчак
24
Перрен
26
Дебюши
6
М'Вила
28
Юссуф
70
Норден
9
Берич
10
Хазри
17
Амума
3-3-2-1-1
12
Перван
32
Тиссеран
25
Брума
31
Кнохе
12
Вилльям
23
Гилявоги
21
Руссийон
27
Арнольд
30
Клаус
7
Брекало
9
Вегхорст
Остались в запасе
Сент-Этьен
Вольфсбург
99
Денис Буанга
ЛВ
47
Мигель Трауко
ЛЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
11
Ренато Штеффен
ПВ
27
Виктор Са
ЛВ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юнус Малли
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
99
Денис Буанга
ЛВ
47
Мигель Трауко
ЛЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
Остались в запасе
11
Ренато Штеффен
ПВ
27
Виктор Са
ЛВ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юнус Малли
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Сент-Этьен - Вольфсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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