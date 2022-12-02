Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Вахби Хазри
Вахби Хазри
Завершил карьеру
8 февраля 1991 (35), Аяччо
#10 | Нападающий
182 см
Тунис | Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Капитан сборной Туниса закончил международную карьеру после вылета с ЧМ-2022
2022.12.02 17:50
Видео
Хазри из «Сент-Этьена» побил рекорд Лиги 1, забив гол с 68 метров
2021.11.01 11:35
2
Кубок Африки. Хазри принес Тунису ничью в игре с Мали. Ранее хавбек отказал «Краснодару»
2019.06.28 19:30
Лучший бомбардир «Сент-Этьена» Хазри отказал «Краснодару»
2019.06.25 22:21
4
Лига 1. «Монако» проиграл «Сент-Этьену» и опустился в зону вылета. Головин отыграл полчаса
2018.09.28 23:36
22
Капитан Туниса: «Поддержка русских во время матча была исключительной»
2018.06.19 10:42
3
Лига 1. «Ренн» вырвал победу у «Нанта», Хазри оформил дубль
2017.11.25 20:51
Игрок «Ренна» Хазри в матче с «Генгамом» получил за десять секунд две желтые карточки
2017.10.14 23:54
2
Хазри перешел в «Сандерленд»
2016.01.30 20:25
Главные новости
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
23:23
Видео
Талалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
23:16
В Испании вынесли вердикт по двум спорным моментам в дерби «Атлетико» – «Реал»
23:00
Черданцев спрогнозировал, где «Локомотив» закончит сезон РПЛ
22:42
Видео
Роналду станет героем сериала про ненависть к спортсменам
22:32
В «Факеле» прояснили будущее главного тренера
22:22
2
Во Франции сообщили о болезни Мбаппе
21:47
4
Экс-игрок сборной Бразилии отказался от участия в прощальном матче Вагнера Лава
21:41
2
Реакция Канчельскиса на расставание его бывшей жены со Стасом Михайловым
21:18
1
Вратарь «Динамо» Лунев: «Мы двигаемся к титулу»
20:43
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+