Капитан сборной Туниса закончил международную карьеру после вылета с ЧМ-2022

Нападающий «Монпелье» Вахби Хазри объявил о прекращении выступлений за сборную Туниса.

«Сейчас правильное время. Я заставил весь народ Туниса гордиться нами. Круг замкнулся», – сказал 31-летний футболист.

Тунис на этой неделе обыграл Францию со счетом 1:0 благодаря голу Хазри.

Несмотря на победу, команда финишировала на 3-м месте и вылетела с ЧМ-2022.

Хазри был капитаном сборной, он провел 74 матча и забил 25 голов.

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