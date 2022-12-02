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    Капитан сборной Туниса закончил международную карьеру после вылета с ЧМ-2022

    Нападающий «Монпелье» Вахби Хазри объявил о прекращении выступлений за сборную Туниса.

    «Сейчас правильное время. Я заставил весь народ Туниса гордиться нами. Круг замкнулся», – сказал 31-летний футболист.

    • Тунис на этой неделе обыграл Францию со счетом 1:0 благодаря голу Хазри.
    • Несмотря на победу, команда финишировала на 3-м месте и вылетела с ЧМ-2022.
    • Хазри был капитаном сборной, он провел 74 матча и забил 25 голов.

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    Источник: beIN Sports

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