Лучший бомбардир «Сент-Этьена» Хазри отказал «Краснодару»

Атакующий полузащитник «Сент-Этьена» Вахби Хазри отказался от перехода в «Краснодар». Об сообщает Foot-Sur7 со ссылкой на France Football.

Информация о предложении российского клуба 28-летнему игроку сборной Туниса отсутствует.

Хазри пополнил состав «Сент-Этьена» в 2018-м году, перейдя из «Сандерленда» за 7 миллионов евро. В 35-ти играх дебютного сезона забил 14 голов и отдал восемь ассистов. Это лучшая результативность в команде за прошлый сезон. Transfermarkt оценивает футболиста в 16 миллионов.