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    Лучший бомбардир «Сент-Этьена» Хазри отказал «Краснодару»

    Атакующий полузащитник «Сент-Этьена» Вахби Хазри отказался от перехода в «Краснодар». Об сообщает Foot-Sur7 со ссылкой на France Football.

    Информация о предложении российского клуба 28-летнему игроку сборной Туниса отсутствует.

    Хазри пополнил состав «Сент-Этьена» в 2018-м году, перейдя из «Сандерленда» за 7 миллионов евро. В 35-ти играх дебютного сезона забил 14 голов и отдал восемь ассистов. Это лучшая результативность в команде за прошлый сезон. Transfermarkt оценивает футболиста в 16 миллионов.

    Источник: Foot-Sur7

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    Сегодня, 22:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11093

      ВетеR 48 минут назад

      Краснодар здорово укрепляется !

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