Algemeen Dagblad: «Краснодар» хочет купить Идрисси из «АЗ Алкмаара»

Хорошое направление Голландия , дёшево и добротные игроки .
«Краснодар» близок к договоренности по трансферу полузащитника «АЗ Алкмаара» Уссама Идрисси, сообщает Algemeen Dagblad.
По информации источника, шансы на переход 23-летнего голландца в российский клуб оцениваются высоко.
Телеграм-канал «ЭкСпорт» утверждает, что сумма сделки составит 5-6 миллионов евро.
- Идрисси выступает за «АЗ Алкмаар» с января 2018 года.
- В активе вингера 20 голов и 15 результативных передач в 54 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
Источник: Algemeen Dagblad
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