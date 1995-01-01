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    Algemeen Dagblad: «Краснодар» хочет купить Идрисси из «АЗ Алкмаара»

    «Краснодар» близок к договоренности по трансферу полузащитника «АЗ Алкмаара» Уссама Идрисси, сообщает Algemeen Dagblad.

    По информации источника, шансы на переход 23-летнего голландца в российский клуб оцениваются высоко.

    Телеграм-канал «ЭкСпорт» утверждает, что сумма сделки составит 5-6 миллионов евро.

    • Идрисси выступает за «АЗ Алкмаар» с января 2018 года.
    • В активе вингера 20 голов и 15 результативных передач в 54 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Algemeen Dagblad

    Голландская ежедневная газета. Основана в 1946 году. Редакция находится в Роттердаме. 

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии4
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      Рейтинг: +889

      lek! 42 минуты назад

      Хорошое направление Голландия , дёшево и добротные игроки .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3533

      vladik12 1 час назад

      Какая активная работа на голландском рынке.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2810

      владимир миронов 1 час назад

      Очень хочется, чтобы наша команда выглядела на уровне.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +632

      Ковастер 1 час назад

      Посмотрел на соседней ветке нарезку за прошлый сезон. Очень даже не слабо. По интереснее чем Вандерсон или Классон. Очень бы хотелось , что бы эта сделка состоялась

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