«Краснодар» объявил о переходе Вилены

«Краснодар» на официальном сайте сообщил о переходе из «Фейеноорда» полузащитника Тонни Вилены.

Клуб заключил с 24-летним футболистом долгосрочный контракт.

Ранее сообщалось, что голландец подпишет пятилетнее соглашение, а сумма сделки составит 9 миллионов евро.

Вилена – воспитанник «Фейеноорда».

В прошлом сезоне он провел за команду из Роттердама 39 матчей, забил семь голов и сделал восемь результативных передач.

В составе «Фейеноорда» хавбек стал чемпионом Голландии, двукратным обладателем Кубка и двукратным победителем Суперкубка страны.

Voetbal International: «Краснодар» договорился с «Фейеноордом» о трансфере Вилены за 9 миллионов. Игрок подпишет 5-летний контракт