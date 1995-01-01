«Краснодар» объявил о переходе Вилены

Краснодар втихую, без шумихи набирает сильный состав) Вот так и надо)
«Краснодар» на официальном сайте сообщил о переходе из «Фейеноорда» полузащитника Тонни Вилены.
Клуб заключил с 24-летним футболистом долгосрочный контракт.
Ранее сообщалось, что голландец подпишет пятилетнее соглашение, а сумма сделки составит 9 миллионов евро.
- Вилена – воспитанник «Фейеноорда».
- В прошлом сезоне он провел за команду из Роттердама 39 матчей, забил семь голов и сделал восемь результативных передач.
- В составе «Фейеноорда» хавбек стал чемпионом Голландии, двукратным обладателем Кубка и двукратным победителем Суперкубка страны.
Voetbal International: «Краснодар» договорился с «Фейеноордом» о трансфере Вилены за 9 миллионов. Игрок подпишет 5-летний контракт