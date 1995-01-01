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    «Краснодар» объявил о переходе Вилены

    «Краснодар» на официальном сайте сообщил о переходе из «Фейеноорда» полузащитника Тонни Вилены.

    Клуб заключил с 24-летним футболистом долгосрочный контракт.

    Ранее сообщалось, что голландец подпишет пятилетнее соглашение, а сумма сделки составит 9 миллионов евро.

    • Вилена – воспитанник «Фейеноорда».
    • В прошлом сезоне он провел за команду из Роттердама 39 матчей, забил семь голов и сделал восемь результативных передач.
    • В составе «Фейеноорда» хавбек стал чемпионом Голландии, двукратным обладателем Кубка и двукратным победителем Суперкубка страны.

    Voetbal International: «Краснодар» договорился с «Фейеноордом» о трансфере Вилены за 9 миллионов. Игрок подпишет 5-летний контракт

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии9
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      Рейтинг: +203

      dmzeus 5 минут назад

      Краснодар втихую, без шумихи набирает сильный состав) Вот так и надо)

      1
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      Рейтинг: +196

      Вальдемар IV > dmzeus 1 минуту назад

      не втихую просто у нас лишь о спартачке треплятся 24 часа ну еще иногда о других столичных, регионы даже не котируют

      -1
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      Рейтинг: +712

      латунный сепаратист 13 минут назад

      просрочка с помощью судьи выигрывает у чайки 2-1 липовый пенальти

      0
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      Рейтинг: +1199

      richi > латунный сепаратист 1 минуту назад

      Уже не просрочка. Просрочку у Галицкого крутышки отжали, проснись.

      0
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      Рейтинг: +196

      Вальдемар IV > латунный сепаратист 17 секунд назад

      просрочка вся в колхозе играет в 35 лет, всякие гацканы, наркоманы, те от которых за что-то борющиеся клубы отказались

      0
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      Рейтинг: +416

      Boeung777 15 минут назад

      Умеет работать селекционный отдел в Краснодаре.

      1
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      Рейтинг: +624

      Ковастер 21 минуту назад

      Это радует. Быки укрепяют свой стан.

      0
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      Рейтинг: +413

      shikari__ 31 минуту назад

      Молодцы, отличное приобретение!

      0
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      Рейтинг: +1671

      SIRIUS 2002 35 минут назад

      Посмотрим что за фрукт..

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