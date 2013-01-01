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    Voetbal International: «Краснодар» договорился с «Фейеноордом» о трансфере Вильены за 9 миллионов. Игрок подпишет 5-летний контракт

    По информации Voetbal International, полузащитник «Фейеноорда» Тонни Вильена продолжает карьеру в «Краснодаре».

    Сегодня российский клуб достиг договоренности с роттердамцами по трансферу 24-летнего футболиста.

    В ближайшее время голландец подпишет с «Краснодаром» пятилетний контракт. Сумма сделки составит около 9 миллионов евро.

    На хавбека также претендовали «Бетис», «Севилья» и ряд немецких клубов.

    • Вильена – воспитанник «Фейеноорда».
    • В прошлом сезоне он провел за команду из Роттердама 39 матчей, забил семь голов и сделал восемь результативных передач.

    Журналист Карпов: «Краснодар» и «Спартак» заинтересованы в хавбеке «Фейеноорда» Вильене

    Источник: Voetbal International

    Старейший голландский еженедельный футбольный журнал. Был основан в 1965 году. Еженедельно его читают около 800 тысяч человек.

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    Сегодня, 17:15
    Комментарии6
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      Рейтинг: +49

      Фантомас 67 9 минут назад

      Голландцы у нас приживаются вроде, так что Удачи!

      0
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      Рейтинг: +7347

      Cules2013 21 минуту назад

      игрок с именем, хотя явно не топ, но такие леги РПЛ нужны.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +199

      Вальдемар IV > Cules2013 19 минут назад

      все топы из голландии мешок барселонский схавал, хотя вроде пишут де лигт умно поступил

      0
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      Рейтинг: +152

      radist_21 22 минуты назад

      Это очень даже славненько !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +171

      GSmall 29 минут назад

      Сломал карьеру

      -1
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      ...
      Рейтинг: +199

      Вальдемар IV > GSmall 28 минут назад

      а что спартак опять перехватил?

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