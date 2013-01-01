Голландцы у нас приживаются вроде, так что Удачи!
По информации Voetbal International, полузащитник «Фейеноорда» Тонни Вильена продолжает карьеру в «Краснодаре».
Сегодня российский клуб достиг договоренности с роттердамцами по трансферу 24-летнего футболиста.
В ближайшее время голландец подпишет с «Краснодаром» пятилетний контракт. Сумма сделки составит около 9 миллионов евро.
На хавбека также претендовали «Бетис», «Севилья» и ряд немецких клубов.
- Вильена – воспитанник «Фейеноорда».
- В прошлом сезоне он провел за команду из Роттердама 39 матчей, забил семь голов и сделал восемь результативных передач.
Журналист Карпов: «Краснодар» и «Спартак» заинтересованы в хавбеке «Фейеноорда» Вильене
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