Журналист Карпов: «Краснодар» и «Спартак» заинтересованы в хавбеке «Фейеноорда» Вильене

Два российских клуба заинтересованы в подписании центрального полузащитника «Фейеноорда» Тонни Вильены.

По информации бывшего журналиста «Чемпионата» и «Матч ТВ» Ивана Карпова, на 24-летнего футболиста претендуют «Краснодар» и «Спартак». Голландцем также интересуется «Вест Бромвич».

Краснодарцы готовы предложить хавбеку зарплату 1,5 миллиона евро в год. Это вдвое больше его нынешнего заработка.