Журналист Карпов: «Краснодар» и «Спартак» заинтересованы в хавбеке «Фейеноорда» Вильене

Хороший игрок даже за сборную играл если за 15-18 лямов возьмут то будет выгодный трансфер.Другое дело что у Краснодара больше шансов так как они в Лиге Чемпионов играют.
Два российских клуба заинтересованы в подписании центрального полузащитника «Фейеноорда» Тонни Вильены.
По информации бывшего журналиста «Чемпионата» и «Матч ТВ» Ивана Карпова, на 24-летнего футболиста претендуют «Краснодар» и «Спартак». Голландцем также интересуется «Вест Бромвич».
Краснодарцы готовы предложить хавбеку зарплату 1,5 миллиона евро в год. Это вдвое больше его нынешнего заработка.
- Вильена – воспитанник «Фейеноорда».
- В прошлом сезоне он провел за команду из Роттердама 39 матчей, забил семь голов и сделал восемь результативных передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 14 миллионов евро.