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    Журналист Карпов: «Краснодар» и «Спартак» заинтересованы в хавбеке «Фейеноорда» Вильене

    Два российских клуба заинтересованы в подписании центрального полузащитника «Фейеноорда» Тонни Вильены.

    По информации бывшего журналиста «Чемпионата» и «Матч ТВ» Ивана Карпова, на 24-летнего футболиста претендуют «Краснодар» и «Спартак». Голландцем также интересуется «Вест Бромвич».

    Краснодарцы готовы предложить хавбеку зарплату 1,5 миллиона евро в год. Это вдвое больше его нынешнего заработка.

    • Вильена – воспитанник «Фейеноорда».
    • В прошлом сезоне он провел за команду из Роттердама 39 матчей, забил семь голов и сделал восемь результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 14 миллионов евро.

    Источник: Телеграм-канал журналиста Ивана Карпова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1920

      Dgad 1 час назад

      Хороший игрок даже за сборную играл если за 15-18 лямов возьмут то будет выгодный трансфер.Другое дело что у Краснодара больше шансов так как они в Лиге Чемпионов играют.

      0
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      Рейтинг: +40

      Фантомас 67 1 час назад

      Хорошо бы узнать об ём поподробнее. Одно слово "Фейеноорд" чего стоит.

      0
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      Рейтинг: +168

      GSmall 1 час назад

      )))смешно

      -1
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