Капитан Туниса: «Поддержка русских во время матча была исключительной»

Капитан сборной Туниса Вахби Хазри особо отметил поддержку стадиона в Волгограде на матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 с Англией.

«Сегодня была исключительная поддержка русских во время матча, но мы, к сожалению, потеряли ритм.

В следующем матче против сборной Бельгии нам будет тяжело, потому что они – феноменальные игроки. Но для нас главное – не терять ритм.

Мошка доставила проблемы во время матча, но не сильно», – сказал Хазри.

Матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 Тунис – Англия завершился со счетом 1:2. На стадионе «Волгоград Арена» присутствовало 41 064 зрителя.