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    Капитан Туниса: «Поддержка русских во время матча была исключительной»

    Капитан сборной Туниса Вахби Хазри особо отметил поддержку стадиона в Волгограде на матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 с Англией.

    «Сегодня была исключительная поддержка русских во время матча, но мы, к сожалению, потеряли ритм.

    В следующем матче против сборной Бельгии нам будет тяжело, потому что они – феноменальные игроки. Но для нас главное – не терять ритм.

    Мошка доставила проблемы во время матча, но не сильно», – сказал Хазри.

    Матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 Тунис – Англия завершился со счетом 1:2. На стадионе «Волгоград Арена» присутствовало 41 064 зрителя.

    Источник: ТАСС

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    19.06.2018 10:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 19 июня 2018, 11:14

      Даже по трансляции было видно как мошка создает проблемы..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > афоня72 19 июня 2018, 17:26

      это ж сколько у тебя пикселей

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 19 июня 2018, 11:05

      ну как так ...парни

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