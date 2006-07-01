Хазри из «Сент-Этьена» побил рекорд Лиги 1, забив гол с 68 метров

Если не находиться в воротах, рекорды можно обновлять каждый день.
В 12-м туре чемпионата Франции «Сент-Этьен» на выезде сыграл вничью с «Метцем» со счетом 1:1.
Гости отыгрались в этом матче благодаря голу полузащитника Вахби Хазри.
Тунисец забил с расстояния 68 метров. Это новый рекорд Лиги 1.
Opta ведет соответствующую статистику с сезона-2006/07.
Wahbi Khazri casually scoring from 70 yards for Saint-Etienne against Metz yesterdaypic.twitter.com/PYXaNkMQzz— Robin Bairner (@RBairner) October 31, 2021