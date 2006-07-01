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    Хазри из «Сент-Этьена» побил рекорд Лиги 1, забив гол с 68 метров

    В 12-м туре чемпионата Франции «Сент-Этьен» на выезде сыграл вничью с «Метцем» со счетом 1:1.

    Гости отыгрались в этом матче благодаря голу полузащитника Вахби Хазри.

    Тунисец забил с расстояния 68 метров. Это новый рекорд Лиги 1.

    Opta ведет соответствующую статистику с сезона-2006/07.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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    Сегодня, 11:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5196

      Давид59 39 минут назад

      Если не находиться в воротах, рекорды можно обновлять каждый день.

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      Рейтинг: +8249

      Alekxei Z. 1 час назад

      Это гол не Хазри , а вратаря !!!

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