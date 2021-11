Хазри из «Сент-Этьена» побил рекорд Лиги 1, забив гол с 68 метров

В 12-м туре чемпионата Франции «Сент-Этьен» на выезде сыграл вничью с «Метцем» со счетом 1:1.

Гости отыгрались в этом матче благодаря голу полузащитника Вахби Хазри.

Тунисец забил с расстояния 68 метров. Это новый рекорд Лиги 1.

Opta ведет соответствующую статистику с сезона-2006/07.

Wahbi Khazri casually scoring from 70 yards for Saint-Etienne against Metz yesterdaypic.twitter.com/PYXaNkMQzz