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    Тедеев: «Дзюба – сильнейший нападающий России»

    Заур Тедеев, главный тренер «Акрона», высказался о невызове своего форварда Артема Дзюбы в сборную России.

    • Форварда не было в национальной команде с 2021 года – с тех пор, как ее возглавил Карпин.
    • Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.
    • Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

    «Обращался ли ко мне Карпин по поводу возможного вызова Дзюбы в сборную? Нет, у меня не было никакого контакта с главным тренером «Ростова» и сборной России за последнее время точно.

    Нужно ли было вызывать Артема? Я считаю, что сегодня в моей команде есть футболисты, на которых можно обратить внимание, Артем Дзюба – один из них. Потому что он остается сильнейшим нападающим в России наряду с некоторыми другими игроками. Это сугубо мое личное мнение.

    Если посмотреть на список футболистов, которые сейчас вызываются в сборную России, там есть игроки из команд, которые находятся ниже нас в таблице. Это здорово, на самом деле, это очень правильный посыл. Но, конечно, у меня как у тренера большая мечта, чтобы мои футболисты попадали в национальную команду. Сегодня попадают в юношескую сборную – я этому очень рад, горд этим, потому что это по сути и наша работа, работа академии и всего Тольятти. И мне очень бы хотелось, чтобы игроки основной команды тоже попадали в сборную России, и я считаю, что Дзюба мог бы заслужить такой шанс.

    Тем более что я знаю мнение Валерия Георгиевича по поводу возрастных особенностей игроков – ему все равно, молодой или взрослый, лишь бы соблюдал принципы, которые необходимы, чтобы выполнять его требования. Я считаю, что Артем способен это делать – он находится в нормальной спортивной форме, а мастерства у него достаточно.

    Другие причины? Не знаю, здесь дело не в этом, причина – мнение главного тренера сборной России, у него есть другие футболисты, на которых он больше рассчитывает. У меня субъективная оценка, потому что это мой футболист, я ему желаю ему попасть в национальную сборную, как и многим другим игрокам», – сказал Тедеев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    21.11.2024 15:19
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    Комментарии (7)
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    The only one
    1732192179
    скромно не добавил- был когда то...
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    Давид59
    1732194258
    Чушь. Если рассчитывать, что через несколько лет нас вернут на межд. арену, то какой смысл сейчас вызывать ветеранов. Если и строить команду, то с прицелом на будущее.
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    АлексМак
    1732196643
    бред полнейший
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    VGreen
    1732199115
    Причины весьма весомые: 1) Он не нужен на такие матчи. Когда вернемся на международную арену, Дзюба будет уже глубоким стариканам. А Брунеям сейчас пусть забивает молодежь; 2) Может сильно повлиять на атмосферу. Да, юмор - тоже хорошо, но и негативно может повлиять, особенно в свете последних интервью. Как же зацепились за этого Дзюбу все.
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    Strig
    1732200604
    не смеши мои шнурки...
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