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    • В «Зените» подтвердили, что звали Кузяева обратно – Далер отказался

    В «Зените» подтвердили, что звали Кузяева обратно – Далер отказался

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев дал новую информацию о возможном возвращении в клуб Далера Кузяева из «Гавра».

    – Мы знаем, что в «Зените» не бросают своих, любят всегда, возвращают их, относятся действительно здорово. «Зенит» может служить в этом плане примером. Говорят о том, что Далер Кузяев может вернуться. Есть ли почва под этими слухами?

    – Мы с Далером уже после его первого сезона во Франции, когда его мечта сыграть в европейских чемпионатах осуществилась, предлагали ему вернуться в «Зенит» в юбилейный сезон. Это было бы очень знаково.

    Но он сказал, что еще хочет один сезон сыграть во Франции. Поэтому, я думаю, к этой теме можно будет вернуться летом.

    • Кузяев в «Гавре» с 2023 года.
    • Он провел 41 матч, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
    • Контракт игрока с клубом истекает следующим летом.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: сайт «Зенита»

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    08.11.2024 18:49
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    Комментарии (3)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1731081670
    А для чего ему на скамейке запасных быть, а не в поле ?
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    Бриг
    1731091989
    Кузя хочет в мусульманскую страну и много денег. Надоело во Франции экономить на главном.
    Ответить
    nik55
    1731092073
    назад в болото----никогда
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