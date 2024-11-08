В «Зените» подтвердили, что звали Кузяева обратно – Далер отказался

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев дал новую информацию о возможном возвращении в клуб Далера Кузяева из «Гавра».

– Мы знаем, что в «Зените» не бросают своих, любят всегда, возвращают их, относятся действительно здорово. «Зенит» может служить в этом плане примером. Говорят о том, что Далер Кузяев может вернуться. Есть ли почва под этими слухами?

– Мы с Далером уже после его первого сезона во Франции, когда его мечта сыграть в европейских чемпионатах осуществилась, предлагали ему вернуться в «Зенит» в юбилейный сезон. Это было бы очень знаково.

Но он сказал, что еще хочет один сезон сыграть во Франции. Поэтому, я думаю, к этой теме можно будет вернуться летом.

Кузяев в «Гавре» с 2023 года.

Он провел 41 матч, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

Контракт игрока с клубом истекает следующим летом.

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