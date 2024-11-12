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    Бен-Йеддер получил срок за сексуальное насилие

    Бывший нападающий «Монако» и сборной Франции Виссам Бен-Йеддер получил условный срок по обвинению в сексуальном насилии.

    Футболисту дали два года условно + штраф в размере 11,5 тысячи евро. Также Бен-Йеддера лишили водительского удостоверения на полгода за езду в пьяном виде.

    • Летом 2023 года футболиста обвинили в сексуальном насилии.
    • По версии следствия, экс-одноклубник Александра Головина и его брат 10 июля изнасиловали двух девушек.
    • 34-летний Бен-Йеддер провел 19 матчей за Францию, забил 3 гола.

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    Источник: RMC Sport

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    12.11.2024 16:57
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    Комментарии (4)
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    Таврида
    1731422141
    Условка за изнасилование? Скоро лягушатники за убийство будут премии выписывать?
    Ответить
    Интерес
    1731426916
    Евроцирк" Видимо,изнасиловал,но не до конца.Или с согласия,но изнасиловал.
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