Бен-Йеддер получил срок за сексуальное насилие

Бывший нападающий «Монако» и сборной Франции Виссам Бен-Йеддер получил условный срок по обвинению в сексуальном насилии.

Футболисту дали два года условно + штраф в размере 11,5 тысячи евро. Также Бен-Йеддера лишили водительского удостоверения на полгода за езду в пьяном виде.

Летом 2023 года футболиста обвинили в сексуальном насилии.

По версии следствия, экс-одноклубник Александра Головина и его брат 10 июля изнасиловали двух девушек.

34-летний Бен-Йеддер провел 19 матчей за Францию, забил 3 гола.

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