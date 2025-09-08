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Виссам Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
Завершил карьеру
12 августа 1990 (36)
#10 | Нападающий
170 см | 68 кг
Франция | Тунис
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Публикации
Фото
Осужденный за изнасилование Бен-Йеддер нашел новый клуб в Турции
2025.09.08 20:32
Фото
Осужденный за сексуальное насилие Бен-Йеддер нашел новый клуб в Азии
2025.04.01 23:08
Бен-Йеддер получил срок за сексуальное насилие
2024.11.12 16:57
1
Экс-одноклубник Головина, обвиняемый в изнасиловании, признался в алкогольной зависимости
2024.10.16 18:00
1
Прокурор запросил 2,5 года тюрьмы для экс-одноклубника Головина
2024.10.16 00:24
Бен-Йеддера второй раз за год с небольшим задержали по подозрению в сексуальном насилии
2024.09.09 23:02
Из «Монако» ушел форвард, который забил 118 голов за 5 лет
2024.05.25 17:52
1
«Монако» хочет купить нападающего сборной Грузии
2024.05.22 15:47
1
Топ-30 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1
2024.03.21 13:45
Названа зарплата Головина в «Монако»
2024.03.21 11:30
1
Одноклубник Головина забил 250-й гол в карьере
2023.12.21 08:16
Нападающего сборной Франции арестовали за преступления сексуального характера
2023.08.11 18:54
2
В «Монако» определились с будущим Бен-Йеддера, обвиняемого в сексуальном насилии
2023.07.14 13:34
Одноклубника Головина обвинили в сексуальном насилии
2023.07.13 19:45
2
Лига 1. «Монако» разгромил «Аяччо» (7:1), у Головина ассист
2023.01.15 20:58
5
Головин сделал ассист в матче с «Аяччо». «Монако» громит соперника 5:1 в первом тайме
2023.01.15 19:45
Названы претенденты на приз лучшему игроку недели в Лиге Европы. Экс-игрок «Ростова» – в списке
2022.10.07 08:12
Бен-Йеддер сделал 5-й хет-трик в Лиге 1. Это 3-й результат в истории турнира
2022.10.03 11:36
Лига 1. «Монако» разгромил «Нант» – 4:1. Бен-Йеддер сделал хет-трик, у Головина ассист
2022.10.02 19:58
31-летний Бен-Йеддер из «Монако» – новая трансферная цель «Барселоны»
2022.05.31 13:53
3
Видео
Головин – об ассисте на Бен-Йеддера: «Был уверен и чувствовал, что он ждет этого паса пяткой»
2021.12.06 11:58
5
Неймар, Мбаппе и Депай – среди претендентов на звание лучшего игрока Лиги 1 в сезоне-2020/21
2021.05.11 21:59
Видео
Головин – об ассисте на Бен-Йеддера: «Получаю удовольствие от того, что удается отдавать такие передачи»
2021.04.12 16:56
1
Лига 1. «Монако» победил «Дижон», Головин сделал ассист
2021.04.11 20:11
Видео
Бамба из «Лилля» – лучший игрок Лиги 1 в октябре. Он обошел в голосовании Мбаппе и Бен-Йеддера
2020.11.20 00:27
Фото
Бруну Фернандеш, Ибрагимович и Холанд – в символической сборной лучших трансферов сезона по версии WhoScored
2020.08.10 07:57
«Лейпциг» рассматривает Бен-Йеддера как замену Вернеру
2020.06.19 09:14
Мбаппе признан лучшим бомбардиром Лиги 1, несмотря на аналогичное количество голов у Бен-Йеддера
2020.05.08 00:19
3
Фото
Головин не попал в сборную сезона Лиги 1 по версии France Football
2020.05.01 15:57
3
Восемь клубов интересуются форвардом «Монако» Бен-Йеддером. «Реал» и «Ливерпуль» – в списке
2020.04.27 08:36
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2
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«Жопа у всех белая!»: игрок со 104 матчами в РПЛ устроил расистский скандал в Медиалиге
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