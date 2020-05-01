Головин не попал в сборную сезона Лиги 1 по версии France Football

Журнал France Football опубликовал собственную версию символической сборной Лиги 1 сезона-2019/20, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
В состав команды не попал российский полузащитник «Монако» Александр Головин, который забил три гола и сделал четыре ассиста в 25 матчах чемпионата.
Вратарь: Предраг Райкович («Реймс»);
Защитники: Амари Траоре («Ренн»), Тиаго Силва («ПСЖ»), Юнис Абдельхамид («Реймс»), Файто Мауасса («Ренн»);
Полузащитники: Марко Верратти («ПСЖ»), Эдуардо Камавинга («Ренн»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»);
Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Неймар («ПСЖ»), Виссам Бен-Йеддер («Монако»).
Источник: France Football