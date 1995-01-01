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    Головин не попал в сборную сезона Лиги 1 по версии France Football

    Журнал France Football опубликовал собственную версию символической сборной Лиги 1 сезона-2019/20, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

    В состав команды не попал российский полузащитник «Монако» Александр Головин, который забил три гола и сделал четыре ассиста в 25 матчах чемпионата.

    Вратарь: Предраг Райкович («Реймс»);

    Защитники: Амари Траоре («Ренн»), Тиаго Силва («ПСЖ»), Юнис Абдельхамид («Реймс»), Файто Мауасса («Ренн»);

    Полузащитники: Марко Верратти («ПСЖ»), Эдуардо Камавинга («Ренн»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»);

    Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Неймар («ПСЖ»), Виссам Бен-Йеддер («Монако»).

    Источник: France Football

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