Головин не попал в сборную сезона Лиги 1 по версии France Football

Журнал France Football опубликовал собственную версию символической сборной Лиги 1 сезона-2019/20, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

В состав команды не попал российский полузащитник «Монако» Александр Головин, который забил три гола и сделал четыре ассиста в 25 матчах чемпионата.

Вратарь: Предраг Райкович («Реймс»);

Защитники: Амари Траоре («Ренн»), Тиаго Силва («ПСЖ»), Юнис Абдельхамид («Реймс»), Файто Мауасса («Ренн»);

Полузащитники: Марко Верратти («ПСЖ»), Эдуардо Камавинга («Ренн»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»);

Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Неймар («ПСЖ»), Виссам Бен-Йеддер («Монако»).