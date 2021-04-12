Головин – об ассисте на Бен-Йеддера: «Получаю удовольствие от того, что удается отдавать такие передачи»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Дижоном» (3:0) в 32-м туре Лиги 1.

«Не такая простая игра, как может показаться по счету. Хорошо, что мы сумели добавить после перерыва и заслуженно победить. Сейчас нам нельзя терять очки, поэтому важна каждая игра и каждая победа.

Очередная голевая передача? Уже говорил, что для меня самое важное это победы команды. Но здорово, что получается помогать забивать партнерам. В том числе и из этого состоит моя работа. Конечно, получаю удовольствие от того, что удается отдавать такие передачи», – сказал Головин.

Головин вышел в стартовом составе «Монако» и отыграл 82 минуты.

Он сделал голевую передачу на Виссама Бен-Йеддера в моменте со вторым голом.

в моменте со вторым голом. Головин забил 4 гола и сделал 8 ассистов в 16 матчах текущего сезона Лиги 1.