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    Головин – об ассисте на Бен-Йеддера: «Получаю удовольствие от того, что удается отдавать такие передачи»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Дижоном» (3:0) в 32-м туре Лиги 1.

    «Не такая простая игра, как может показаться по счету. Хорошо, что мы сумели добавить после перерыва и заслуженно победить. Сейчас нам нельзя терять очки, поэтому важна каждая игра и каждая победа.

    Очередная голевая передача? Уже говорил, что для меня самое важное это победы команды. Но здорово, что получается помогать забивать партнерам. В том числе и из этого состоит моя работа. Конечно, получаю удовольствие от того, что удается отдавать такие передачи», – сказал Головин.

    • Головин вышел в стартовом составе «Монако» и отыграл 82 минуты.
    • Он сделал голевую передачу на Виссама Бен-Йеддера в моменте со вторым голом.
    • Головин забил 4 гола и сделал 8 ассистов в 16 матчах текущего сезона Лиги 1.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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